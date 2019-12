Diario Judío México - Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV

Hussein Mohammed Halawa, secrétaire général du Conseil européen des fatwas et de la recherche (CEFR) basé à Dublin, a déclaré dans une interview diffusée sur la chaîne Al-Hiwar (Royaume-Uni) le 8 décembre 2019 que puisque Allah avait permis aux musulmans d’épouser des femmes des Gens du livre, il est logique qu’ils puissent souhaiter aux chrétiens leurs meilleurs vœux de Noël, tant qu’ils évitent toute exaltation de pratiques non musulmanes.

Prenant l’exemple d’un chef d’entreprise musulman comptant parmi ses employés des chrétiens et des musulmans, Halawa a assuré qu’il pouvait sans aucun problème installer un arbre de Noël dans les bureaux. Le CEFR est présidé par le Cheikh Youssouf Al-Qaradawi. Extraits :

Hussein Mohammed Halawa : [Allah] a permis aux musulmans d’épouser des femmes des Gens du livre. […] Ainsi, si Allah m’a permis, à moi et à mes enfants, d’avoir pour famille [des Gens du livre], il serait illogique que, lorsqu’arrivent leurs fêtes de fin d’année, je sois amené à interrompre mes relations avec eux. […]

Je suis autorisé à leur souhaiter mes meilleurs vœux à l’occasion de leurs fêtes, et à prier pour que des bénédictions leur soient accordées, mais lorsque je les salue, j’évite les vœux exaltant ce qui est étranger à ma religion. Il n’y a absolument rien de mal à cela. […]

Animateur : Cheikh, prenons l’exemple d’une entreprise, dont le directeur est un musulman, et qui compte des employés musulmans, mais également un nombre considérable d’employés chrétiens, lesquels demandent au chef [la permission] de placer un petit arbre [de Noël] dans un coin, pour fêter Noël. En d’autres occasions, comme le Ramadan, ils décorent le bureau, et ils prennent des congés. Comment le chef doit-il gérer cette requête ?

Hussein Mohammed Halawa : Il doit leur donner leur arbre. Si des non-musulmans travaillent pour lui, il doit les laisser célébrer leurs [fêtes] religieuses, et il doit les laisser apporter un arbre [de Noël]. Cela ne pose aucun problème. Quel mal y a-t-il à ce qu’ils apportent un arbre et le placent dans l’un des coins ? Ces gens ont des droits, et ils ont des devoirs. Comme vous l’avez dit, lorsqu’arrivent le Ramadan ou d’autres fêtes musulmanes, ils décorent l’endroit. Ainsi, lors de leurs fêtes, il n’y a rien de mal à leur organiser une fête avec de la nourriture et des boissons, ou à placer un arbre [de Noël] dans l’un des coins. En tant que musulman, je ne festoie pas. Eux font la fête. Il n’y a rien de mal à cela. […]

Animateur : Est-il permis au directeur [musulman] de leur apporter lui-même l’arbre [de Noël] ?

Hussein Mohammed Halawa : Il n’y a rien de mal à cela. Ce sont ses employés.