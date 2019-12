Diario Judío México - Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV

Lors d’une émission diffusée le 19 novembre 2019 sur le réseau Al-Jazeera (Qatar), l’universitaire syro-kurde Jian Omar a débattu des attitudes arabes envers Israël et l’Occident avec l’animateur Faisal Al-Qassem. Al-Qassem a déclaré qu’Israël et les États-Unis avaient destitué et assassiné le politicien autrichien Jörg Haider en raison de ses déclarations, qu’ils avaient jugées antisémites. Omar a rétorqué en s’interrogeant sur l’inimitié des Arabes envers Israël. Selon lui, les 80 années de mobilisation arabe contre Israël ont été une perte de temps et de ressources et n’ont jamais profité au peuple palestinien.

Omar a ensuite critiqué les partis politiques panarabes, islamistes et religieux qui vendent des slogans « reluisants » aux Arabes et les envoient mener le djihad contre l’Amérique, Israël, le sionisme, l’Occident, l’impérialisme et le capitalisme, alors que l’Occident dirige le monde dans les domaines scientifique et technologique. Jian Omar est installé à Berlin. Extraits :

Faisal Al-Qassem : Regardez ce qu’Israël et les États-Unis ont fait à Jörg Haider, vainqueur des élections démocratiques en Autriche, simplement parce qu’il avait dit un mot qu’ils ont jugé antisémite. Qu’ont-ils fait de lui ? Ils se sont débarrassés de lui. Pour la première fois dans l’histoire de l’Europe, un dirigeant démocratiquement élu a été démis de ses fonctions et, après quelque temps, ils ont dit qu’il était mort dans un accident de Mercedes. Qu’il a été écrasé…

Jian Omar : C’est une théorie du complot….

Faisal Al-Qassem : Non, non, non, laissez-moi vous demander. En Autriche…

Jian Omar : Oui, je sais qui il était.

Faisal Al-Qassem : Ils l’ont destitué ou non ? S’ils peuvent faire cela à Jörg Haider en Autriche, allez-vous vraiment me dire qu’ils vont laisser l’Égypte, la Syrie, le Yémen, le Soudan ou l’Algérie des généraux être gouvernés par un dirigeant démocratiquement élu ? Ne nous fourvoyons pas.

Jian Omar : Réfutons l’affirmation répétée sans cesse par les médias et les élites arabes, selon laquelle Israël ne voudrait pas de démocraties autour de lui. Réfutons-la…

Membre du panel : C’est une équation de guerre, pas de paix.

Jian Omar : Je comprends la logique derrière cette équation : Israël redoute [l’avènement de] démocraties [au Moyen-Orient], car si le peuple peut décider par lui-même, il chassera Israël de la région. N’est-ce pas ce que craindrait Israël ? Mais pourquoi y a-t-il tant d’inimitié envers Israël ? Pourquoi les ressources des peuples [arabes] sont-elles gaspillées autour de la question d’Israël ? La cause palestinienne n’en a pas bénéficié… Laissez-moi terminer. Le peuple palestinien n’en a pas bénéficié et n’a pas bénéficié de la mobilisation de 70 ou 80 ans. Comment le peuple palestinien en a-t-il tiré profit ? Les Palestiniens sont à présent divisés. Les Arabes qui vivent en Israël jouissent de plus de droits que…

Faisal Al-Qassem : Mille fois plus que les Syriens… C’est bien connu…

Jian Omar : Plus que tous les peuples arabes réunis. Les Arabes de 1948 – ou Arabes israéliens, comme on les appelle – jouissent de droits en tant que citoyens israéliens, et détiennent des passeports israéliens. […]

Il est erroné de présenter Israël comme un dieu omnipotent. C’est une présentation simpliste. Israël ne s’immisce pas dans les affaires arabes comme vous l’imaginez. Les régimes arabes, les partis panarabes et les partis qui vendent des idées pompeuses et des slogans trompeurs aux peuples arabes… Les partis religieux et l’islam politique ont mobilisé les peuples arabes en utilisant des slogans religieux, les envoyant mener le djihad contre l’Occident et contre l’impérialisme avec ces slogans défaillants. Les peuples arabes doivent comprendre que ces partis panarabes et les partis religieux – sunnites et chiites – les trompent, en utilisant des slogans pompeux et reluisants sur la nécessité d’affronter et de renverser l’Occident et l’impérialisme. L’Occident et le capitalisme… J’ai presque terminé… Aujourd’hui, l’Occident et le capitalisme dirigent le monde dans les domaines de la science et de la technologie. Les régimes et les peuples arabes ne seront pas capables d’affronter le monde ainsi. [Les régimes arabes] gaspillent les ressources de leurs peuples. Les citoyens arabes doivent trouver une élite politique qui leur donnera un gagne-pain et un gouvernement sensé, au lieu de se mobiliser contre Israël, le sionisme, l’Occident et les États-Unis.