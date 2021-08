Voir les extraits-vidéo sous-titrés en anglais sur MEMRI TV

Jibril Rajoub, secrétaire du Comité Central du Fatah, a déclaré que, maintenant que « ce crétin » de Trump était parti, Netanyahu ne pouvait plus exploiter l’Holocauste juif pour « diriger le monde ». Il a expliqué que les Israéliens n’étaient pas les victimes dans le conflit avec les Palestiniens, mais plutôt des criminels, des assassins et des crapules qui commettaient un deuxième Holocauste contre les Palestiniens. Ces déclarations de Rajoub ont été prononcées et diffusées sur les ondes de la télévision palestinienne le 2 février 2021 et sur Alshaned TV (Koweït) le 20 janvier 2021. Rajoub a estimé que Netanyahu représentait « la face laide de Mussolini et Hitler ». Rajoub a ajouté que qualifier Trump d’âne revenait à insulter les ânes, vu que Trump avait « détruit le monde ». Il a aussi dit que l’Holocauste avait bien été un « horrible massacre », mais qu’il n’avait pas été commis par les Palestiniens alors qu’ils subissaient actuellement un massacre identique. Rajoub a expliqué que 14 millions de Palestiniens étaient actuellement « éradiqués et liquidés d’un point de vue géographique, historique, humain, religieux et culturel » et qu’il n’y avqit pas de différence entre ceci et l’Holocauste juif.

Pour plus d’informations sur Jibril Rajoub, voir les vidéos de MEMRI TV nos. 8617, 8328, 8278, 7011, 6714, 6606, 6339, 5855, 5259, 5116, 4759, 4426, 4385, 4140, 3839, 3663, 3129, 2209, 1434, 999, 738, 376, and 281.

Verbatim

Interviewer, le 2 février : Que se passera-t-il si Israël ne permet pas à [l’Autorité Palestinienne] de conduire des élections à Jérusalem-Est ?

Jibril Rajoub : Il y aura des élections, que cela plaise ou pas à l’occupant. […]

Leur âne de Trump est parti. Il n’est plus là. Personne ne permettra à Netanyahu de continuer à diriger le monde au prétexte de l’Holocauste, alors que ce que subissent les Palestiniens est l’Holocauste de ce siècle.[…]

Rajoub, le 20 janvier : Il y a eu un changement dans le comportement de l’administration américaine. Pour la première fois, l’administration des États-Unis doit traiter avec l’approche fasciste de droite, dirigée par Netanyahu, qui représente la face laide de Mussolini et d’Hitler, et qui ne reconnait pas le droit des Palestiniens sur leur terre, leur droit d’exister, ni leur droit à l’auto-détermination.[…]

Cet âne de Trump parti, je suis certain que…

Interviewer : Pourquoi le comparez-vous à un âne ?

Rajoub : Mon Dieu, c’est une insulte pour les ânes. Vous trouvez qu’il est digne d’être appelé Président des Etats-Unis ? Qu’est-ce que c’est [qu’un tel président] ? Il a détruit le monde et s’est battu pour imposer un système raciste et fasciste. Comment dois-je l’appeler ? Mère Theresa ? […]

Vous savez bien que le sujet de l’Holocauste a été exploité, bien que commis par d’autres, et non par les Arabes ou les musulmans. Ils [les Juifs] ont été massacrés en Europe. C’était un massacre horrible, et nous nous y opposons et le rejetons tous, mais ce n’est pas nous qui l’avons commis, ni en tant qu’Arabes ni en tant que musulmans.

Mais j’affirme que ce qui se passe en Palestine est un deuxième Holocauste. Nous sommes 14 millions et nous sommes éradiqués et liquidés d’un point de vue géographique, historique, humain, religieux et culturel. Au XXIème siècle, ils ne peuvent plus perpétrer les mêmes massacres que dans les années 1940, mais quelle est la différence ?

Les gens refusent le narratif juif et israélien qui les présente comme victimes dans leur conflit avec les Palestiniens, alors qu’ils sont en fait des criminels, des assassins et des crapules. Ils font subir aux Palestiniens ce qu’ils ont subi [durant l’Holocauste].