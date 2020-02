Diario Judío México -

Le 22 février 2020, l’ambassadeur palestinien en Irak, Ahmad Aql, a déclaré, dans une intervention diffusée sur les chaînes TV irakiennes Al-Etejah et Al-Ahd, que l’ »accord de Trump ou Netanyahou » ne serait pas appliqué car il y avait des Palestiniens disposés à résister et à faire des sacrifices. Et d’ajouter que les Palestiniens résisteront à l’Accord du siècle et à l’ennemi américain et sioniste jusqu’à la « dernière goutte de sang d’enfant palestinien ». Extraits :

Ahmad Aql : [Même] si les complots Balfour et Sykes-Picot devaient réussir, l’Accord de Trump, ou Accord de Netanyahou, ne connaîtrons jamais le succès, car notre peuple a pris conscience de la situation, et parce qu’au sein de notre peuple se trouvent des hommes qui résistent, qui sont prêts à l’affrontement et à faire des sacrifices.

Un enfant prend le couteau de cuisine de ses parents, s’approche de soldats armés jusqu’aux dents, en tue trois, prend leur voiture, puis se rend ailleurs, tue et blesse d’autres soldats… Un peuple qui compte de tels enfants ne sera jamais vaincu, quelle que soit la faiblesse qui se révèle aujourd’hui. […]

Nous vous promettons que nous résisterons à l’Accord du siècle avec tout ce que nous avons, que nous resterons fermes, ancrés en Terre sainte, et que nous résisterons à cet ennemi – l’ennemi américain et l’ennemi sioniste – jusqu’à ce que soit versée la dernière goutte de sang d’enfant palestinien.

