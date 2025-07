Jeudi 24 juillet 2025, le président de la République a annoncé que la France allait reconnaître, en septembre, un État de Palestine sur ses réseaux sociaux. «Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’Etat de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain », écrit Emmanuel Macron sur X et Instagram. L’annonce de la reconnaissance d’un État palestinien en septembre sans conditions préalables est une faute morale, une erreur diplomatique et un danger politique.

L’annonce de la reconnaissance d’un État palestinien en septembre sans conditions préalables est une faute morale, une erreur diplomatique et un danger politique.