Voir les extraits originaux sous-titrés en anglais sur MEMRI TV.

L’ayatollah Mohammad Saidi a comparé les juifs et les chrétiens aux polythéistes, estimant que les musulmans devaient les combattre, lors d’un sermon du vendredi prononcé à Qom, en Iran, et diffusé sur la 2ème chaîne iranienne le 30 janvier 2021. L’ayatollah Saidi a expliqué que les juifs et les chrétiens ne se soumettaient pas à Allah, qu’ils étaient coupables de déviances religieuses et morales et qu’ils devaient donc être combattus. Il a instruit les musulmans de remettre le peuple du Livre (juifs et chrétiens) à sa place, de le combattre jusqu’à ce qu’il cesse de faire preuve de dépravation et de malveillance, et a appelé à faire appliquer l’impôt de la Jizya. Pour plus d’informations sur l’ayatollah Saidi, voir les clips Memri TV Nos. 7569, 7325, 7256.

Verbatim :

Le peuple du Livre [juifs etchrétiens] est semblable aux polythéistes d’une part et aux musulmans d’autre part. Ils se considèrent comme fidèles à la religion de Dieu et, en ce sens, sont semblables aux musulmans. D’un autre côté, leurs croyances et leurs actes s’opposent à la religion de Dieu, et ils sont contaminés par des déviances qui contredisent les ordres divins. En ce sens ils sont semblables aux polythéistes. C’est pourquoi l’islam a établi des règles plus modérées pour eux que pour les polythéistes. Mais si le peuple du Livre n’accepte pas ces conditions, l’islam a ordonné, sans équivoque, que les musulmans combattent le peuple du Livre et le remette à sa place.

Ces gens doivent être combattus. Ils font preuve de déviances religieuses, morales et leurs pratiques sont aussi déviantes. Ils ne se soumettent ni à la loi ni à l’ordre divin, et ils sèment la discorde. [Ils doivent être combattus] jusqu’à ce qu’ils cessent de faire preuve de dépravation et de malveillance et qu’ils soient forcés de payer la Jizya (impôt imposé aux non-musulmans).