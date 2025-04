Le billet de Patrick Klugman – Bernard Kanovitch : un mensch nous quitte

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Bernard Kanovitch qui a compté au rang de nos maîtres vient de s’éteindre paisiblement. Un vertige d’images douces et précieuses me ramène à lui.

Bernard c’était d’abord une allure. Un port altier, un regard perçant et une voix de velours au verbe acéré qui vous attirait pour vous emmener loin.

Bernard c’était surtout un parcours de vie hors du commun. Qui pouvait imaginer que le digne fils de la patrie, rhumatologue émérite, professeur d’éthique, officier de la légion d’honneur cachait un orphelin, fils d’immigrés dont les parents qui vinrent en France pour fuir l’antisémitisme y trouvèrent un piège qui les conduira à la déportation et à la mort ?

Mais malgré la trahison de Vichy, c’est dans cette existence là qu’il faudra trouver la plus belle définition du franco judaïsme. Bernard n’oublia jamais dans sa pratique qui lui fit soigner les plus illustres patients à travers le monde comme les plus modestes qu’il recevait à l’hôpital, l’enseignement de ses maîtres et amis de Manitou à Élie Wiesel. Au Centre Rachi, comme à la Fondation Rothschild, au Comité Consultatif d’Éthique comme au FSJU ou au Crif, il était un passeur de valeurs qui se renforçaient les unes au contact des autres. Imbibé du dialogue judéo-chrétien, il a planté les germes d’un dialogue fécond et précurseur avec l’islam de France à travers un livre important co signé avec Dalil Boubakeur, autre médecin venu à la vie religieuse. Bernard a formé, aidé, entraîné des générations entières après lui. Étudiant et responsable de l’UEJF j’ai eu la chance de le connaître et dans son sillage d’être aspiré par la vie des idées et des engagements. Je ne me doutais pas que quelques années plus tard j’aurai la chance d’être relié à sa magnifique famille à laquelle je pense tout particulierement ce soir.

Bernard Kanovitch a été un grand homme qui a su rester un homme simple. Un juif humaniste et français pieux. Puisse son souvenir continuer à être un exemple.

Patrick Klugman