L’ambassadeur Anwar Anwar Abdul Hadi, chef du bureau politique de l’OLP et haut responsable de l’organisation à Damas, a déclaré, dans une émission diffusée le 5 août 2020 sur les ondes de la télévision palestinienne, qu’il était possible qu’Israël se trouve derrière l’explosion.

Anwar Abdul Hadi : Comme nous l’avons entendu, ces criminels se trouvent [dans le port de Beyrouth] depuis 2014, alors pourquoi cette [explosion] a-t-elle eu lieu maintenant ? Parce que maintenant, la situation est tendue. Israël traverse une crise dont il cherche à sortir.

Qui plus est, nous sommes habitués à ce qu’Israël fabrique de tels crimes. En 1947, ils ont bombardé les maisons de Juifs en Irak afin de les effrayer et de les forcer à émigrer en Palestine. Ce n’est [donc] pas inconcevable. C’est une bande de criminels, à l’instar de l’Amérique, qui soutient ces criminels et leurs crimes. Ce n’est pas inconcevable.

À mon avis, c’est possible, même si je ne peux pas dire que j’ai des informations. Mais le temps nous révélera ce qui s’est réellement passé. Cherchez Israël. Ils croient que selon la Torah, ils sont le peuple élu et que toutes les autres nations leur sont inférieures.

Présentateur : Exact

Hadi : Quand vous adhérez à cette mentalité biblique factice, vous pouvez faire n’importe quoi pour maintenir votre hégémonie et poursuivre l’occupation.