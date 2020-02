Diario Judío México -

Ismaïl Al-Wahwah, membre de la branche australienne du Hizb ut-Tahrir, a prononcé, vendredi 24 janvier 2020, un sermon dans un lieu non identifié en Australie. Il a souhaité aborder le sujet de la commémoration du « prétendu » Holocauste juif, un événement mondial « imposé par la force » au « monde hypocrite ». Il a estimé que les « criminels qui occupent la Palestine » utilisent l’Holocauste pour une « sale exploitation politique » et pour justifier leurs propres crimes. Il a en outre affirmé que les Juifs amplifiaient l’Holocauste.

Al-Wahwah a affirmé que l’Holocauste et l’accusation d’antisémitisme étaient utilisés pour faire taire ceux qui veulent libérer la Palestine ou qui exposent les crimes d’Israël, un « État illégal et malfaisant ». En outre, Al-Wahwah a critiqué les médias et les dirigeants du monde, y compris d’éminents chefs chiites et sunnites musulmans, pour avoir « afflué » en Israël, en Pologne et en Allemagne dans le but de commémorer l’Holocauste et ses victimes, commentant : « Qu’Allah envoie [ces dirigeants musulmans] à l’Holocauste ! » Il a déploré le fait que la nation islamique subisse ses propres holocaustes en Syrie, en Irak et en Chine et que personne ne soit autorisé à en parler sans être accusé d’antisémitisme.

Le sermon a été mis en ligne sur HT-Media, une chaîne YouTube appartenant au Hizb ut-Tahrir. Pour en savoir plus sur Ismaïl Al-Wahwah, et sur son emprisonnement en Jordanie, voir MEMRI Special Dispatch No. 7893 ; L’Australien Ismail Al-Wahwah : Les défenseurs de l’homosexualité sont des tueurs d’enfants, 7 nov. 2019 ; L’islamiste australien Ismail Al-Wahwah appelle les participants à la conférence sur le califat d’Ankara à mener « les armées du djihad qui vont conquérir l’Europe et l’Amérique », 14 avril 2016 ; Le dirigeant islamiste australien Ismaïl Al-Wahwah incite au djihad contre les Juifs : « Ce sont les créatures les plus viles qu’Allah ait créées », 19 mars 2015 ; Ismail Al-Wahwah, porte-parole du Hizb ut-Tahrir en Australie : nous établirons le califat et ferons de l’arabe la langue officielle, 6 janvier 2013 ; Des leaders islamistes australiens incitent au djihad pour expulser les juifs de la Palestine, 12 août 2014. Extraits :

Ismaïl Al-Wahwah : Mes frères en islam, je parlerai aujourd’hui d’un événement devenu mondial. Il a été imposé au monde par la force. Aujourd’hui, ce monde hypocrite, dans sa totalité, commémore le prétendu Holocauste juif. Aujourd’hui, le monde entier – les médias, les dirigeants et les leaders – affluent vers l’entité juive afin de commémorer le prétendu Holocauste. Ils se rendent également en Pologne et en Allemagne pour commémorer le prétendu Holocauste. […] Je ne parlerai pas de l’Holocauste pour tenter de prouver qu’il a bien eu lieu ou le réfuter. Cela ne me regarde pas. Je ne parlerai pas non plus du nombre réel de [victimes] de l’Holocauste. Ce n’est pas non plus mon sujet et cela ne m’intéresse pas du tout. Je ne parlerai pas non plus de la sale exploitation politique [de l’Holocauste] par ces criminels parmi les Juifs occupants, qui exploitent cette question pour humilier les êtres humains et pour justifier leurs [propres] crimes. […]

L’islam et la nation islamique subissent un holocauste perpétré par ces mêmes criminels, mais vous n’avez pas le droit de parler de l’holocauste des musulmans. Le seul holocauste est celui [des Juifs], celui qu’ils exagèrent, amplifient, au sujet duquel ils mentent et au nom duquel ils pompent [l’Occident] afin d’atteindre leurs objectifs. Sinon, vous serez accusé d’antisémitisme. […]

En anglais : Mes chers frères, comme je l’ai dit, mon sujet était l’Holocauste, et j’ai commencé par dire que je ne suis pas ici pour dire s’il y a bien eu Holocauste ou pas. Ce n’est pas mon propos, de le nier ou de le confirmer, ou d’évaluer son ampleur, ou si le nombre [de victimes] est bien celui qu’ils avancent aujourd’hui, ou s’il est inférieur, ou comment ils essaient de tirer profit de cette question, notamment l’État illégal et malfaisant d’Israël. Ils essaient d’en tirer profit pour maintenir le soutien aux crimes qu’ils commettent en Palestine. Ils utilisent ce mot, « Holocauste », pour faire taire quiconque expose les crimes de cet État illégal d’Israël, ou quiconque parle de se débarrasser de l’occupation et de libérer la terre de Palestine. Si vous évoquez le sujet, vous êtes un antisémite. […]

J’ai été surpris hier, en parcourant les médias sociaux. L’ancien chef de la Ligue islamique [sic], qui est un cheikh et un savant de l’islam, s’est rendu en Pologne pour prier pour l’Holocauste. A côté de lui, il y en avait un autre, avec un turban chiite. Un sunnite et un chiite, mashallah... Unis pour l’Holocauste… Qu’Allah vous envoie à l’Holocauste ! Allez au diable, si Allah le veut.

Ils envoient leurs cheikhs célébrer et commémorer l’Holocauste, mais votre holocauste, en Syrie, les Ouïghours, en Irak… Personne ne s’en soucie. Non seulement ils ne s’en soucient pas, mais ils y participent. Les dirigeants musulmans et Arabes participent à l’holocauste. Ce sont eux qui le perpètrent, de leurs mains. Donc, la nation islamique vit aujourd’hui un holocauste, mais il est interdit d’en parler. Il paraît que si vous dites que les musulmans vivent un holocauste, cela signifie que vous minimisez l’Holocauste juif, et c’est antisémite. Vous n’avez pas le droit de dire une chose pareille. Je ne serai pas surpris si, à cause de ces propos, aujourd’hui ou demain, ils iront au tribunal et diront : « Vous êtes un antisémite. » Ils veulent nous empêcher, en tant que musulmans, de dire la vérité. […]

Ce n’est qu’une question de temps. L’islam sera victorieux. La oumma sera unie. La charia sera restaurée. Soyez-en sûrs à 100 %. Ce n’est qu’une question de temps. Votre oumma ne mourra jamais. Oui, nous sommes malades, nous saignons, nous sommes faibles aujourd’hui, mais cela ne sera jamais pour toujours. C’est la nation du prophète Mohammed. [Le Coran dit :] « C’est Lui [Allah] qui a envoyé Son messager avec une orientation et la religion de vérité [l’islam] pour la faire triompher sur toute autre religion. » La semaine dernière, nous avons célébré [l’anniversaire de] la conquête d’Istanbul. Huit cents ans après l’annonce par le prophète Mohammed de la bonne nouvelle de la conquête d’Istanbul… Mohammed le Conquérant l’a fait après 800 ans. Allah – par l’intermédiaire de Son Prophète – nous a annoncé la bonne nouvelle de notre conquête de Rome. Par Allah, insh’allah, nous y arriverons. Il nous a donné la bonne nouvelle de l’avènement à venir du Califat bien-guidé et de la Prophétie, pour rendre sa liberté à la Palestine. Par Allah, insh’allah, nous allons conquérir Moscou.

