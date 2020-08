Diario Judío México - Source: Al-Eman TV (Yémen)

Le cheikh houthi Ibrahim Al-Ubeidi a déclaré, dans un sermon diffusé le vendredi 14 août 2020 sur la chaîne télévisée Al-Eman (houthis – Yémen) que le prince héritier Muhammad Bin Zayed des Émirats arabes unis, qui a récemment officialisé les relations des Emirats avec Israël, pourrait tout aussi bien s’appeler Shimon, Binyamin ou porter un autre nom hébraïque, précisant qu’il aimait se référer aux EAU comme aux « Emirats hébreux unis ». Cheikh Al-Ubeidi a également déclaré que la récente explosion du port de Beyrouth, qu’il a comparée aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, avait été causée par des Juifs israéliens sionistes, déclarant que le sionisme et les Juifs étaient responsables du COVID-19, de l’Etat islamique, d’Al-Qaïda, du 11 septembre, du bombardement de l’USS Cole et des attentats commis en France, en Irak, en Algérie et ailleurs. Quelques extraits :

Sheikh Ibrahim Al-Ubeidi : Les Juifs sionistes veulent dire au monde entier et aux musulmans : « Nous sommes capables de causer une explosion au moyen d’explosifs, de missiles, du rassemblement de matière en un lieu donné… Nous pouvons causer une explosion comme celle d’Hiroshima et de Nagasaki ». L’explosion au Liban fut gigantesque. Et ensuite ils vont dire : « Ô Arabes et musulmans, soit vous normalisez vos relations avec nous, soit nous causerons des explosions partout ».

Les sionistes, qui ont créé Daesh, Al-Qaïda et les takfiris qui font tout exploser, au nom du sionisme qui nous bombarde aujourd’hui… Toutes ces explosions, c’est la même chose. L’explosion du 11 septembre, l’explosion de 2001, l’explosion du USS Cole au Yémen, les explosions dans les mosquées yéménites… Toutes ces explosions, même celles en Irak, en Algérie, un peu partout dans le monde, en France et ailleurs, [ont été perpétrées] par le sionisme mondial et par les Juifs, ceux-là même dont Allah a dit : « Ils répandent la corruption sur la terre ». Ils répandent la corruption sur toute la terre.

Mais alors qu’ils importaient leur guerre biologique avec la plaie du coronavirus, Allah les a repoussés, et ils n’ont pas été capables de faire ce qu’ils voulaient au Yémen. (…)

(…) Les Juifs sont les cousins des porcs : Allah les a transformés en porcs ; leurs frères et leurs cousins sont des porcs et des singes (…)

