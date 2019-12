Diario Judío México -

Le cheikh Iyhab Bayan, prédicateur égyptien, a déclaré dans un sermon du vendredi à Kamshish, en Égypte, mis en ligne sur Internet le 24 novembre 2019, que les Juifs étaient si perfides que l’on peut parler indéfiniment de leur trahison. Il a affirmé que les Juifs avaient une mentalité tordue, qu’ils avaient tué les prophètes d’Allah et qu’ils étaient les pires pécheurs. Se référant à un récit du Coran, dans lequel les Juifs ont été transformés en singes et en porcs, Bayan a affirmé que les Juifs méritaient cette punition. Extraits :

Iyhab Bayan : Le prophète Mohammed a apporté la paix, l’islam et la loyauté, même aux Juifs. Rien n’indique que le Prophète ou ses compagnons aient trahi les Juifs une seule fois. Quant aux Juifs, je pourrais indéfiniment parler [de leur trahison]… Un caméléon [sic] peut-il seulement changer ? Une telle mentalité tordue peut-elle être redressée… Une mentalité tordue qui a violé les commandements d’Allah, tué les prophètes d’Allah et menti sur Allah… Ils sont les pires pécheurs parmi les créatures d’Allah. Ils sont les plus arrogants envers les autres créatures d’Allah. […]

Allah a dit la vérité quand Il les a décrits dans le Coran comme « ceux qui ont encouru la colère d’Allah », dans la sourate Al-Fatiha. « Ceux qui ont encouru la colère d’Allah » sont les Juifs. Ils méritent vraiment et pleinement la colère d’Allah. Ils méritent vraiment et pleinement que certains d’entre eux aient été transformés en singes et en porcs, car ils sont l’incarnation même de la trahison, du mensonge et de la transgression.

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV