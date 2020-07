Diario Judío México -

Source : Télévision Al-Aqsa (Hamas / Gaza)

Le député du Hamas Yunis Al-Astal a déclaré, dans une interview diffusée le 4 juillet 2020 sur Al-Aqsa TV (Hamas – Gaza), que les Juifs avaient corrompu la terre de Palestine. Il a cité le Coran à l’appui. Al-Astal a ajouté que tous les efforts devaient être investis pour achever Israël, qu’il a décrit comme une tache dans l’histoire de l’humanité.

Yunis Al-Astal : Il ne fait aucun doute qu’en occupant cette terre, les Juifs l’ont remplie de corruption, parce qu’Allah les a décrits en ces termes : « Chaque fois qu’ils allument le feu de la guerre, Allah l’éteint. Ils s’efforcent de répandre la corruption sur la terre. » Allah a dit qu’ils sont « les pires créatures vivantes aux yeux d’Allah » et qu’ils sont « les plus forts dans l’inimitié à l’encontre des croyants ». Je n’ai pas le temps de mentionner les nombreux autres attributs pervers qu’Allah a utilisés pour décrire ce type de créatures. Par conséquent, nous devons investir tous les efforts possibles pour achever ce phénomène [Israël], qui est considéré comme une tache pour l’humanité et son histoire.

