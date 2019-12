Diario Judío México -

Le 15 décembre 2019, la chaîne New Lebanon Online a diffusé un reportage sur une statue retirée de la Place des Martyrs, au cœur de Beyrouth, sur ordre du gouverneur, Ziad Chbib. La statue, métallique et de forme cubique, a été retirée en raison d’une photo, devenue virale, prise sous un angle qui révèlerait une ressemblance avec une étoile de David. Exprimant sa désapprobation de l’ignorance des choses de l’art et de la culture, le journaliste a souligné qu’Israël était l’ennemi numéro un du Liban et a critiqué les médias libanais qui auraient diffusé des mensonges. La statue, œuvre de l’artiste britannique Nathaniel Rackowe, a été installée sur la Place des Martyrs de Beyrouth en juillet 2018. Extraits :

Journaliste : « Quelle est cette histoire de statue au cœur de Beyrouth qui ressemble à une étoile de David et qui a suscité la controverse ? » C’est la question que se posent les Libanais sur « la statue qui ressemble à l’étoile de David ». Une [photo de la statue] est devenue virale hier soir et a suscité une vive controverse. On a raconté qu’il s’agissait d’une statue représentant l’étoile de David qui se trouve au centre du drapeau de l’entité israélienne.

Cependant, un examen attentif révèle que la statue n’a rien à voir avec cette étoile. En fait, ce n’est même pas une statue d’étoile. Il s’agit plutôt d’un ensemble de carrés, inspirés des barricades métalliques souvent utilisées par les forces de sécurité et les militaires pour fermer les routes au Liban. Il est impossible de former une étoile à partir de carrés, car une étoile est généralement formée de deux triangles, selon les experts techniques. L’angle spécifique sous lequel la photo a été prise – depuis le balcon d’un immeuble donnant sur la Place des Martyrs – a donné aux carrés [de la statue] cette apparence, dans l’obscurité nocturne. […]

Pour dissiper les rumeurs, le gouverneur de Beyrouth, Ziad Chbib, a ordonné le retrait de la statue qui a semé la confusion parmi les ignorants, qui ne connaissent rien à la culture et à l’art. […]

Si c’était vraiment une statue représentant une étoile de David, comme certains le prétendent, comment se fait-il que l’Etat libanais, avec tous ses partis politiques et ses forces de sécurité, ait accepté l’installation de cette statue le 28 juillet 2018, un an et demi avant cette révolution ? Où étaient l’État et la résistance à l’époque ? […]

Nos médias doivent être professionnels et authentiquement libanais, et il faut éviter la désinformation. L’entité israélienne est l’ennemi numéro un du Liban, et la décision des Libanais est parfaitement claire. Cependant, certains médias mercenaires s’efforcent de battre des records d’audience, de créer une opinion publique mal informée et d’inventer des mensonges.

