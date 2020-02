Diario Judío México -

Mohsen Rezaee, secrétaire du Conseil de discernement iranien et ancien commandant en chef du CGRI, a été interviewé sur Mayadeen TV (Liban) le 8 février 2020. Rezaee a déclaré que l’Iran disposait d’informations précises sur les activités américaines dans la région, et surveillait même les soldats américains dans des hôtels du Koweït ou de Bahreïn.

Rezaee a affirmé que l’Iran avait pris pour cible la base militaire américaine d’Ayn Al-Assad en raison de son importance pour les Américains. Si les Etats-Unis s’avisaient d’attquer l’Iran, l’Iran « rasera Tel-Aviv », a-t-il menacé, car Israël a joué un rôle dans le « martyre » du commandant de la Force Qods du CGRI, Qassem Soleimani. Extraits :

Mohsen Rezaee : Naturellement, nous disposons d’informations précises, Allah soit Loué. Toutes les bases américaines sont à présent sous notre surveillance. Tous les porte-avions américains sont sous notre contrôle. Nous connaissons le nombre de navires américains dans l’océan Indien et la mer d’Oman, leur position dans le golfe Persique ; nous savons ce qu’ils ont au Qatar et à Bahreïn, et [nous sommes informés de] leurs activités en Irak. Même lorsque les soldats américains se rendent dans un hôtel au Koweït ou à Bahreïn, nous les surveillons. Nous connaissons leur hôtel à Bahreïn, et nous savons où ils prennent leurs repas et se reposent à Dubaï. Par exemple, nous connaissons le nombre exact de soldats américains au Koweït. Nous connaissons les noms de leurs amis et les traducteurs qu’ils emploient. Nous savons exactement ce qu’ils font en Irak et dans d’autres pays de la région, et nous savons où ils se procurent leur viande et leur nourriture. Nos informations sont très précises. Nous avons bombardé la base d’Ayn Al-Assad sur la base de calculs détaillés. Nous savions que c’était un site très important pour les Américains, que nous devions frapper.

Journaliste : Nous avons entendu les commandants du CGRI émettre des menaces : en cas de frappe contre l’Iran, l’Iran frappera Israël. Une telle décision a-t-elle vraiment été prise ? Si les Etats-Unis vous attaquent, allez-vous vraiment frapper Israël ?

Mohsen Rezaee : Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous raserons Tel-Aviv, pour sûr. Nous cherchons un prétexte. S’ils font quelque chose [les Etats-Unis], nous pouvons l’utiliser comme prétexte pour attaquer Israël, car Israël a joué un rôle dans le martyre du général Soleimani. Ce sont les Israéliens qui ont fait état du voyage du martyr Soleimani de Damas à Bagdad. Nous attendions que les Américains nous fournissent un prétexte pour frapper Tel-Aviv, comme pour Ayn Al-Assad. […]

L’hégémonie américaine dans la région est dans un état de désintégration et d’instabilité. En proposant l’« Accord du siècle », ils cherchent un socle ferme et stable sur les rives orientales de la Méditerranée, afin d’en finir une fois pour toutes avec la cause palestinienne, de prendre le contrôle de Gaza et de désarmer le Hamas. […]

Je m’attends à un affaiblissement significatif des États-Unis au cours des dix ans à venir. S’ils ne quittent pas totalement la région, ils seront très affaiblis. Dès que le peuple saoudien et les peuples du golfe Persique sentiront que l’Amérique n’est plus ce qu’elle était, il y aura une révolution dans le Royaume d’Arabie saoudite, qui sera suivie de révolutions dans les autres pays du golfe Persique. […]

Dans peu de temps, tout le monde sera stupéfait face à la débâcle des États-Unis dans la région. Cela signifie que l’effondrement mondial des États-Unis commencera dans cette région, l’Asie de l’ouest. L’Iran sera le porte-drapeau du départ de l’Amérique de la région.

