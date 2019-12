Diario Judío México -

Le journaliste libanais Nadim Koteich a déclaré, dans une interview diffusée le 18 décembre 2019 sur la chaîne Al-Jadeed (Liban), que plus de terres libanaises ont été occupées depuis la guerre de 2006 qu’avant. A la question de savoir s’il considérait Israël comme l’ennemi du Liban, Koteich a refusé de répondre, disant qu’il ne succomberait à aucune forme de chantage s’agissant de son patriotisme. Extraits :

Nadim Koteich : Saviez-vous que plus de terres libanaises ont été occupées depuis la guerre de 2006 qu’avant ? Oui, la résistance a déclenché une guerre, et après cette victoire très importante, qualifiée de « victoire divine », la quantité de terres occupées a augmenté plutôt que de diminuer. […] [La terre libanaise] est occupée par l’Iran et par Israël.

Journaliste : Par l’Iran ?

Nadim Koteich : Bien sûr.

Journaliste : A quel endroit ? Le Liban est occupé par l’Iran ?

Nadim Koteich : Bien sûr.

Journaliste Rachel Karam : Vous devez parler de la frontière avec la Palestine occupée. Qui occupe cette terre ?

Nadim Koteich : Israël.

Journaliste Rachel Karam : Et est-ce qu’[Israël] est notre ennemi ?

Nadim Koteich : Je ne répondrai pas à cette question.

Journaliste : Bien sûr qu’Israël est l’ennemi. Que dites-vous ?

Nadim Koteich : Non, ne dites pas « bien sûr ».

Journaliste : Alors allez-y…

Nadim Koteich : Je ne veux pas répondre, parce que le contexte de cette question…

Journaliste : C’est une question accusatoire…

Nadim Koteich : Non, elle est libre de demander ce qu’elle veut. C’est une question légitime posée par beaucoup de gens, pas seulement par Rachel [Karam] ici. Rachel et moi nous connaissons… Concernant cette question, je n’ai besoin de prouver mon patriotisme à personne. Quelqu’un sur Twitter m’a écrit : « Vous êtes un collaborateur. » J’ai répondu : « Oui, je suis un collaborateur, maintenant va chercher tes gros calibres. » Je ne succomberai à aucune sorte de chantage, s’agissant de mon patriotisme. Quiconque a des preuves, qu’il contacte la justice. C’est tout.

Journaliste : Si quelqu’un vous traite de collaborateur ou vous accuse de trahison…

Nadim Koteich : Je m’en fiche…

Journaliste : Moi aussi. […]

