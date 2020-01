Diario Judío México -

Le journaliste yéménite Ahmed Al-Musaibily, conseiller au ministère yéménite de l’Information, a déclaré, dans une interview diffusée le 5 janvier 2020 sur la chaîne Suhail (Yémen) que bien qu’Israël soit l’ennemi numéro un du monde arabe, il ne tente pas de convertir les Arabes au judaïsme, à l’inverse de l’Iran qui s’efforce de les convertir à l’islam chiite. Il a estimé qu’il n’existait pas d’inimitié entre l’Iran et Israël et qu’aucun Iranien n’avait jamais mené d’attaque contre Israël.

Il a ajouté que les houthistes et le Hezbollah, soutenus par l’Iran, n’avaient pas mené d’opération contre l’Etat islamique ou Al-Qaïda, car le terrorisme et Israël sont, selon lui, « les deux faces d’une même pièce ». Al-Musaibily a également affirmé qu’il existait des liens économiques entre Israël et l’Iran, qui pourraient même inclure des projets communs gaziers et pétroliers. Extraits :

Journaliste : Nul ne peut faire la leçon aux Arabes et aux musulmans. Leur vraie bataille est avec l’entité sioniste qui occupe les terres palestiniennes. Ils transmettent la résistance de génération en génération, de père en fils. L’ennemi numéro un des peuples arabes et islamiques dans la région est donc l’entité sioniste. Cela dit, quels services l’Iran a-t-il rendus à cette entité [sioniste], sous prétexte de la combattre ?

Ahmed Al-Musaibily : L’on répète cette question partout. Mon frère, Israël est notre ennemi numéro un, mais même Israël n’essaie pas de judaïser les autres. Il ne veut pas de juifs. Il ne veut pas que quiconque se convertisse. Il a assez de juifs et n’en veut pas davantage. L’Iran veut convertir les gens à l’islam chiite : « Vous devez devenir chiite ! Vous devez maudire Aïcha [la femme de Mohammed] et les compagnons de Mohammed, et vous devez croire aux mariages de plaisir et à tout ce qui est mal ! […] »

L’ennemi israélien est l’ennemi numéro un, bien sûr. Nul ne le conteste. Mais mon frère, que fait l’Iran ? Tout. Pour qui l’Iran tue-t-il ? Pour qui tue-t-il des Arabes sunnites ? Pour qui tue-t-il les pays islamiques ? Pour qui détruit-il le monde arabe ? Il le fait en accord avec les Israéliens. On pourrait dire : « Non, mon frère, ce sont nos ennemis ». Montrez-moi l’inimitié entre Israël et l’Iran. Montrez-moi une seule opération contre Israël menée par un Iranien. […]

Montrez-moi une seule opération-martyre, ou une opération d’attaque défensive, ou une attaque soi-disant patriotique, menée par les houthistes ou par le Hezbollah païen contre Al-Qaïda ou l’Etat islamique. Il n’y en a aucune. Ce sont les deux faces d’une même pièce, la pièce du terrorisme et d’Israël. L’équilibre économique entre l’Iran et Tel-Aviv est supérieur à 60 milliardsi. L’équilibre économique entre eux est important. Dieu seul sait s’ils ont des projets souterrains communs pétroliers et gaziers.

