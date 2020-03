Diario Judío México -

Yasser Mazhar, directeur du département de communication de la Fondation Muhjat Al-Quds, a été interviewé sur la chaîne Al-Quds Al-Youm (Djihad islamique – Gaza), dont le siège se trouve au Liban. Mazhar et le présentateur de l’émission, Majed Al-Babili, ont évoqué l’attentat suicide de 1996 au centre Dizengoff de Tel-Aviv, qui a fait 13 morts et 130 blessés. Imputant l’opération au Djihad islamique, ils ont fait l’éloge du terroriste et des responsables d’attentats similaires.

Mazhar a déclaré que les « opérations martyre » réjouissaient le peuple palestinien. Rappelant les distributions de bonbons dans les provinces palestiniennes pour célébrer les attentats, il a appelé les résidents de Cisjordanie à mener des attaques en Israël.

La Fondation Muhjat Al-Quds offre une aide aux familles des terroristes palestiniens tués ou emprisonnés. L’émission a été diffusée le 5 mars 2020. Extraits :

Majid Al-Babili : Quand on parle d’une opération comme celle de la rue Dizengoff [attentat-suicide à Tel-Aviv], en 1996… C’est une rue notoire pour les sionistes, car de nombreuses opérations héroïques y ont été menées – coups de couteau, attentats à la bombe, fusillades et autres opérations… Cette opération du Djihad islamique, menée par Ramez Abid, a été l’une des plus brutales perpétrées contre les fils des singes et des porcs [les Juifs]. Treize soldats sionistes ont été tués au cours de cette opération. Evoquons les vertus du martyr Ramez Abid, dont vous étiez proche. […]

Yasser Mazhar : Le martyr Ramez Abid est arrivé dans la région de Tel-Aviv et s’est rendu sur le site de l’opération – au café ou à la salle de danse de la rue Dizengoff. Il n’est pas allé sur le site de l’attaque, car les agents de sécurité israéliens qui s’y trouvaient se méfiaient de lui. Il s’est fait exploser à l’entrée du [centre commercial] Dizengoff. Cette explosion a tué 13 soldats sionistes et blessé plus de 130 colons qui se trouvaient dans le quartier. […]

Majid Al-Babili : Parlons de l’impact de ces opérations martyre sur les Palestiniens. Quel fut l’impact de ces opérations djihadistes, de grande envergure, héroïques et exceptionnelles ? Nous en avons parlé avant l’émission. Quand nous étions enfants, de telles opérations nous remplissaient de joie. Le peuple palestinien s’était habitué à ce genre d’opérations et y aspire. Quel est l’impact psychologique de ces opérations sur le peuple palestinien ?

Yasser Mazhar : Ces opérations apportaient assurément de la joie à chaque foyer palestinien, à chaque jeune Palestinien, à chaque femme palestinienne et à chaque personne qui a été torturée par l’ennemi sioniste. Elles ont apporté de la joie aux prisonniers dans les prisons de l’occupation. Elles ont apporté de la joie dans les maisons des opprimés et aux familles des martyrs. Chaque fois qu’une opération était menée, les Palestiniens distribuaient des bonbons.

Par exemple, je me souviens qu’après les opérations menées par Khaled Al-Khatib le héros, par Hesham Mohammed, par Ramez Abid, et par chaque martyr, on distribuait des bonbons partout, dans toutes les provinces. Ceci en raison de la grande joie que ces opérations généraient dans le cœur des Palestiniens. Nous sommes une nation unie derrière la résistance palestinienne. Ce n’est pas nouveau. C’est ainsi depuis l’occupation de la Palestine ; il existe une unité derrière la résistance palestinienne. Le mouvement national a sacrifié des centaines de milliers de martyrs pour la défense de la Palestine et du sol palestinien. Quant aux opérations de ce genre aujourd’hui… nous languissons les explosions des bus, les opérations martyre au sein de l’entité sioniste. Par l’intermédiaire de votre honorable chaîne de télévision, nous appelons nos frères de Cisjordanie à ramener la gloire passée et à mener des opérations martyre à l’intérieur de l’entité sioniste.

Majid Al-Babili : Et l’opération de Ramez Abid est un exemple à imiter en matière de djihad, de résistance et de sacrifice. Ce qui a été pris par la force ne peut être repris que par la force.

