Diario Judío México - Des hommes politiques turcs de premier plan, dont le président Recep Tayyip Erdoğan et le chef du MHP [Milliyetçi Hareket Partisi – Parti d’action nationaliste], Devlet Bahçeli, ainsi que de nombreux journalistes, ont émis déclarations et commentaires sur les récents combats d’Idlib opposant armée turque et factions djihadistes à l’armée syrienne. Devlet Bahçeli est depuis 1997 président du MHP, composante de la Cumhur İttifakı (Alliance du peuple), coalition politique formée en février 2018, qui regroupe le MHP et l’AKP au pouvoir.

Le 3 février, le ministère turc de la Défense diffusait quatre communiqués de presse faisant état d’échange de tirs entre les forces gouvernementales syriennes et les forces turques à Idlib. Selon les déclarations, sept soldats et un civil turcs, ainsi que 76 « soldats et membres du personnel » du gouvernement syrien ont été tués par ces tirs. Le président Erdoğan a déclaré le même jour que « 30 à 35 membres du régime ont été neutralisés » et qu’ « évidemment, il y aura des conséquences pour le régime [syrien] ».

Le ministère de la Défense a indiqué dans des déclarations du 10 février que les tirs d’artillerie militaire syriens à Idlib avaient tué cinq soldats turcs et en avaient blessé cinq autres, et que « 101 membres du régime ont été neutralisés, trois tanks et deux positions d’artillerie/de mortier détruits, et un hélicoptère atteint ». Une déclaration du 11 février indiquait que « 51 éléments du régime ont été neutralisés, deux tanks, une position anti-aérienne et un dépôt de munitions détruits, et un tank a été saisi ». Une déclaration du 12 février indiquait que « 55 membres du régime ont été neutralisés » [1].

Lire la suite du rapport en anglais

[1] Hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberleri-cumhurbaskani-erdogandan-idlib-aciklamasi-mutabakatin-ihlalidir-bunun-sonuclari-olacaktir-41438726, 4 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/322020-31328, 3 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/322020-64745, 3 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/322020-82058, 3 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/322020-81617, 3 février 2020 ; Detaykibris.com/cumhurbaskani-erdogan-30-35-rejim-unsuru-etkisiz-hale-getirildi-207706h.htm, 3 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/1022020-04722, 10 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/1022020-24703, 10 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/1122020-62152, 11 février 2020 ; Msb.gov.tr/SlaytHaber/1222020-45222, 12 février 2020.