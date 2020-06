Diario Judío México -

Source : Télévision Al-Aqsa (Hamas / Gaza), 6 juin 2020

L’historien palestinien Ghassan Weshah a déclaré, dans une interview diffusée sur la chaîne télévisée Al-Aqsa (Hamas – Gaza) le 6 juin 2020, que l’Amérique et sa devise de liberté étaient en voie d’effondrement et que l’islam s’avérait être la seule puissance capable de diriger le monde après l’Amérique, la Chine ne faisant pas le poids. Il a précisé que le monde était dégoûté par les Chinois consommateurs de « tout ce qui bouge ». Weshah a également cité des « études scientifiques » affirmant que l’Allemagne et la France deviendraient des républiques islamiques d’ici 10 ans.

Ghassan Weshah : L’avenir nous appartient, à notre peuple et à la nation arabe et islamique. C’est ce que disent des études scientifiques. Elles disent que les États-Unis vont s’effondrer et que l’islam est le seul pouvoir apte à diriger le monde après l’Amérique. L’islam ! La Chine en est incapable et ceux qui brandissent la théorie d’une Chine en voie de diriger le monde savent bien qu’elle ne le peut pas.

Lorsque la Chine était la superpuissance la plus forte au monde, elle a construit la Grande Muraille de Chine. Vous voyez comment est la culture chinoise ? Leur culture est tournée vers l’intérieur. Ils se cocoonent. Donnez-moi un seul endroit que la Chine a conquis dans l’histoire. [Pas même] 10 centimètres carrés. À ce jour, certaines parties de la Chine sont sous occupation japonaise. Une telle culture ne peut pas…

Quand vous dirigez le monde, vous le dirigez d’un point de vue culturel et militaire. Vous devez le diriger en termes de culture et de connaissances. Aujourd’hui, les États-Unis sont à la tête du monde avec leur pseudo-culture et ils ont commencé à s’effondrer. La devise américaine de liberté s’effondre à la première épreuve.

[La pandémie de coronavirus] fut une grande source d’embarras pour la Chine ; une grande partie du monde est dégoûtée par la culture chinoise et la façon dont ils mangent tout ce qui bouge. Ces gens ne sont pas aptes à diriger le monde. Toute la nation devrait voir les recherches scientifiques qui viennent d’Europe.

Intervieweur : Que disent-elles ?

Ghassan Weshah : Que la France et l’Allemagne deviendront des républiques islamiques d’ici dix ans. Il y a des études qui affirment que des citoyens allemands et français se convertissent à l’islam toutes les heures. Il y a des études qui disent que toutes les 24 heures, des églises se transforment en mosquées. La culture islamique est en marche.

