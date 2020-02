Diario Judío México -

Le 8 février 2020, l’imam Mundhir Abdallah, résidant à Copenhague, reconnu coupable de discours de haine et condamné à une peine de six mois avec sursis, à la suite de la traduction par MEMRI d’un de ses sermons (voir MEMRI en français, L’imam de Copenhague Mundhir Abdallah, inculpé pour incitation à la haine : la seule solution pour la Palestine est le djihad et l’instauration d’un califat islamique, 5 août 2018), était interviewé sur la chaîne TV Al-Waqiyah (Liban), qui appartient au Hizb ut-Tahrir, une organisation internationale panislamique.

L’imam Abdallah a expliqué que la communauté juive et l’ambassade israélienne, l’ambassade de « l’entité des Juifs », avaient déposé une plainte contre lui après la « déformation » par des médias danois de la traduction par MEMRI de l’un de ses sermons, dans lequel il déclarait qu’un califat islamique bien guidé devrait mener une véritable guerre pour déraciner Israël et libérer la Palestine [1].

Soutenant que MEMRI appartient à l’État d’Israël, Abdallah a précisé que son sermon portait sur la question politique de la Palestine, non sur les Juifs ou l’antisémitisme, et que dans l’islam, la coexistence avec les non-musulmans sous domination islamique ne posait aucun problème. C’est la « propagande » juive qui aurait convaincu les médias danois qu’il avait appelé au meurtre des Juifs partout dans le monde.

L’imam Abdallah a ajouté que les gouvernements et les sociétés occidentales percevaient l’islam comme une menace pour leurs sociétés désagrégées et vides, « rongées par l’individualisme et l’égoïsme » et dont les valeurs morales et spirituelles avaient éclaté. C’est la raison pour laquelle les jeunes occidentaux se tourneraient vers l’homosexualité, le suicide et la drogue. Il a qualifié la civilisation danoise de « civilisation du sida ».

Le journaliste a rappelé qu’un cheikh australien affilié au Hizb ut-Tahrir, Ismaïl Al-Wahwah (voir la Dépêche spéciale de MEMRI n° 7893 et les vidéos sur MEMRI en français), avait été interdit d’entrée en Europe pour des déclarations similaires à celles de l’imam Abdallah. Extraits :

Mundhir Abdallah : Tout a commencé il y a environ trois ans, suite à l’un de mes sermons du vendredi. […] [Dans le sermon, j’ai dit] que la solution est que la nation [islamique] se lève, qu’elle retrouve sa souveraineté, qu’elle rassemble ses forces et qu’elle libère ses terres au moyen d’une véritable guerre qui serait menée par les armées musulmanes – les armées du califat bien guidé – et qui déracinerait l’occupation de la terre de Palestine. En conséquence de cela… Il y a un centre juif à Washington, D.C. Son nom est MEMRI, pour faire court. C’est un institut médiatique qui appartient à l’État d’Israël. MEMRI a traduit le sermon en anglais et l’a diffusé sur sa chaîne. Il a été repris par les chaînes danoises, qui ont déformé mes propos. En conséquence, l’ambassade d’Israël ici à Copenhague est passée à l’action… Je parle de l’ambassade de l’entité, de l’ennemi israélien… Avec les représentants de la communauté juive, ils ont porté plainte à la police. C’est alors que l’affaire a commencé.

Journaliste : Vous avez dit que vos paroles ont été déformées. Veuillez expliquer ce qui a été déformé.

Mundhir Abdallah : Le sujet du sermon, d’un bout à l’autre, était politique. Il traitait d’un problème politique, le problème de la Palestine. L’idée était que la Palestine est une terre islamique occupée et que les propriétaires de cette terre ont le droit de se battre pour sa libération. […] Dans ce cas, les Juifs sont les occupants, mais le sujet n’était pas les Juifs et l’antisémitisme, et ce n’était pas un appel à tuer les Juifs où qu’ils soient.

Les médias danois ont déclaré que le sermon… Evidemment, sur la base de la propagande des Juifs… Les médias danois ont dit que le sermon était un appel à tuer les Juifs partout dans le monde parce qu’ils sont juifs. Cette affirmation est fausse et est contraire à notre compréhension de l’islam, des règles de la charia, des faits politiques et historiques, qui montrent clairement que les musulmans n’ont aucun problème de coexisstence avec les non-musulmans sous domination islamique. […]

Ce n’est pas un procès légal. C’est un procès politique par excellence. D’une part, il a été intenté en réponse à la pression de la communauté juive et de l’ambassade israélienne ici, et d’autre part, il était censé couvrir…

Journaliste : Vous voulez dire « ambassade israélienne » entre guillemets… Vous voulez dire l’ambassade de l’entité sioniste.

Mundhir Abdallah : Oui, bien sûr. L’ambassade de l’entité des Juifs. C’est le résultat de la pression qu’ils ont exercée sur les autorités et l’opinion danoises, mais aussi des intérêts du gouvernement danois, qui a voulu couvrir sa politique biaisée favorable à l’entité des Juifs, entité qui perpétue des massacres contre les musulmans jour et nuit. […]

J’ai été jugé sur la base d’une nouvelle loi promulguée en 2016. Elle est entrée en vigueur début 2017. Je suis la première personne à être jugée sur la base de cette loi. […] Cette loi a été promulguée pour opprimer les musulmans et pour contrôler ce que les imams et les prédicateurs disent dans les mosquées. […]

J’ai été déclaré coupable et condamné à six mois de prison avec sursis. J’ai fait appel et la cour d’appel s’est réunie il y a un peu plus d’une semaine. Bien que toutes les discussions de la cour d’appel aient été en notre faveur – l’avocat a parlé, le témoin a parlé… Il y avait aussi un expert du monde islamique, convoqué par l’accusation. Même si tout ce qui a été dit était en notre faveur, les six juges ont décidé à l’unanimité de maintenir le verdict. […]

Ces gouvernements occidentaux et les influenceurs capitalistes de ces pays, qui sont des décideurs, ont un problème avec l’islam et les musulmans. […]

Ils croient que l’islam représente une menace pour leur société désintégrée. De l’extérieur, ces sociétés semblent unies, mais quiconque les considère de l’intérieur se rend compte que ces sociétés se sont désintégrées et qu’elles sont rongées par l’individualisme et l’égoïsme. C’est pourquoi leurs valeurs morales, humaines et spirituelles ont éclaté. Ces sociétés ont été balayées par des vagues d’individualisme et elles connaissent le vide. Les jeunes se tournent vers l’homosexualité, le suicide et la drogue. La présence de l’islam dans ces sociétés vides, en pleine faillite morale et culturelle, constitue une menace pour leur société. C’est pourquoi ils traitent l’islam de manière quelque peu hystérique. Ceci est particulièrement vrai du gouvernement et du régime danois.

Journaliste : Notre producteur m’a envoyé des informations sur l’institut que vous avez mentionné. C’est un institut sioniste qui a repris votre sermon, l’a traduit et l’a présenté aux médias. Il a été fondé par le général Yigal Carmon il y a vingt ans, en 1998. Le but est de révéler ce que les Arabes regardent, leur recours à un lexique antisémite et leur incitation à la violence. [MEMRI vise également] à promouvoir les voix modérées. Il est devenu l’un des centres de recherche les plus importants et les plus influents de surveillance des médias arabes. Ce Carmon, qui était conseiller pour les affaires anti-terroristes sous Yitzhak Shamir et Yitzhak Rabin, affirme que l’institut comptait 50 employés au début, tous bénévoles. Aujourd’hui 75 employés grassement payés y travaillent. L’institut a des branches à Jérusalem, en Palestine, à Tel-Aviv, à Londres, à Rome, à Berlin et à Tokyo, et pendant un temps, il avait même une branche à Bagdad, la capitale d’Irak. L’institut compte des employés arabes, iraniens et palestiniens. Son budget provient des États-Unis. […]

Je voudrais mentionner que [le cheikh australien] Ismaïl Al-Wahwah a été interdit d’entrée en Europe à cause d’une déclaration quelque peu similaire à celle que vous avez faite, ou à cause d’un hadith qu’il a cité disant : « Vous combattrez les Juifs et vous les tuerez ». Il s’agit d’un hadith bien connu.

Mundhir Abdallah : Les musulmans souffrent également du fait que leurs enfants leur soient enlevés. Le gouvernement danois a une politique hostile, nullement différente de la politique chinoise envers les musulmans ouïghours. Le gouvernement danois a promulgué une politique qui veut que toute famille musulmane qui élève ses enfants dans l’extrémisme se voie retirer ses enfants. Les termes « extrémisme » ou « éducation extrémiste » sont très englobants ; il n’y a ni limites ni frontières. Les municipalités et les fonctionnaires ont le pouvoir de décider par eux-mêmes si quelque chose relève de cette loi ou de cette politique, et les garçons musulmans sont retirés de leurs familles. Voilà ce qui se passe. Ils sont remis à des familles danoises pour être élevés dans la civilisation du sida, de l’homosexualité, de la drogue et de l’immoralité. C’est une guerre contre l’islam au plein sens du terme.

Note :

[1] Voir MEMRI en français, L’imam de Copenhague Mundhir Abdallah, condamné en 2018 pour avoir appelé à tuer les juifs dans un sermon traduit par MEMRI, déclare : Chaque dirigeant musulman sert les intérêts américains et « croisés », 15 août 2019 ; Soutenez le combat de MEMRI contre l’extrémisme : suite à la diffusion par MEMRI des appels de l’imam de Copenhague à tuer les juifs, celui-ci se voit inculpé par les autorités – Dans un autre sermon traduit par MEMRI, l’imam Abdallah appelle au djihad pour envahir et conquérir l’Europe, 7 août 2018 ; L’imam de Copenhague Mundhir Abdallah : Remplacer l’ordre laïque par un ordre islamique « jusqu’au coeur de l’Europe » – Les juifs sont vils et sales, 29 juillet 2018 ; L’imam de Copenhague Mundhir Abdallah : nous anéantirons Israël ; les attentats sont commis par les victimes désespérées des atrocités occidentales, 25 juillet 2018 ; Après la révélation par MEMRI TV du discours d’un prédicateur de Copenhague citant un hadith appelant à tuer les Juifs, le gouvernement danois sévit et les médias se mobilisent, 25 juillet 2018 ; Sermon du vendredi à Copenhague : Le prédicateur cite un hadith antisémite et affirme : bientôt un Califat déracinera l’entité juive colonialiste et croisée, 25 juillet 2018 ; L’imam de Copenhague à la veille des attentats terroristes : le Prophète s’est engagé dans la guerre, pas dans le dialogue avec les Juifs, 24 février 2015.

