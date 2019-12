Diario Judío México - Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV

L’imam américano-indonésien Mohamad Joban, officiant à la mosquée Masjid Ar-Rahmah de Redmond, à Washington, a prononcé une allocution sur l’histoire coranique d’une ville dont les Juifs ont été transformés en singes par Allah, pour s’être rebellés contre Lui en posant des filets de pêche le vendredi, avant le Shabbat, et en ramassant les poissons le dimanche. Il a affirmé que cet épisode n’était jamais raconté, car les Juifs dissimulent les histoires négatives sur eux-mêmes et se font toujours passer pour des gens pieux. Il a soulevé la question de savoir si les Juifs transformés avaient des descendants. Il a mentionné deux cas, en Egypte et en Malaisie, de nouveau-nés ressemblant à des descendants de singes et de porcs.

La mosquée Masjid Ar-Rahmah appartient à l’Association musulmane de Puget Sound (MAPS). La conférence a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de MAPS Redmond le 17 décembre 2019. Extraits :

Mohamad Joban (en anglais) : [Samedi] est le jour qui, selon les Juifs, est le jour saint. […]

Les Juifs orthodoxes aujourd’hui, à Jérus… à Tel-Aviv… Le samedi et le vendredi soir, ne conduisent pas, ou quoi que ce soit. […] Allah a dit : « Interroge-les. » Interroger qui ? Les Juifs de Médine. […]

Interroge-les au sujet de la cité proche de l’océan, de la mer. […]

Pourquoi Allah a-t-il demandé à Mohammed d’interroger les Juifs sur cette ville ? Parce que les Juifs rechignent à parler de leurs ancêtres. Les Juifs… Toute mauvaise histoire, ils la dissimulent. Ils disent toujours aux gens : « Nous sommes des gens bien, nous sommes des héros. » Par exemple, même si [un Juif] a un grand-père qui n’est pas un bon grand-père, comme lorsque vous demandez à quelqu’un dont le grand-père s’appelle Binyamin. Il dira : « Non, mon grand-père s’appelle Youssef. » Alors il change [de nom] pour cela (rires). Parce que tout le monde sait que l’histoire de cet homme n’est pas bonne. […]

Allah, quand il a parlé aux Israélites, il a dit « Ô fils d’Israël », il n’a pas dit : « Ô Juifs. » Non, [il a dit] : « Ô fils d’Israël… » « Vous êtes les fils de Jacob, comment pouvez-vous faire cela ? » […]

Les Juifs n’ont jamais révélé cette histoire. Ils ont toujours dit aux gens de Médine : « Nous sommes des gens bien, nous sommes des gens pieux, même nos ancêtres [l’étaient]. » […]

Voix de l’officiant : (7.163) « Lorsqu’ils transgressèrent le sabbat quand venaient à eux les poissons faisant surface le jour de leur sabbat et que le jour où ils ne faisaient pas sabbat, ils ne leur venaient point. C’est ainsi, Nous les avions éprouvés à cause de ce qu’ils avaient perverti. »

Mohamad Joban : Très intéressant. Ne pêchez pas le samedi… Allah les a testés. Samedi, les poissons sautaient [hors de l’eau]. Pouvez-vous imaginer cela ?

Image de poissons qui sautent hors de l’eau […]

[C’est arrivé pendant] une semaine, deux semaines… La troisième semaine, ils ont dit : « Que faire ? » Ils sont venus le vendredi et ont étendu leurs filets, et certains d’entre eux ont creusé un trou. Comme ceci, de l’océan, vous pouvez creuser ici, pour que les poissons viennent ici… Et puis quand les gens ont dit, « Mon frère, on ne peut pas faire cela. » [Ils ont répondu :] « Nous n’avons pas pêché le samedi. On est vendredi, frère. » Et ils [ont laissé les filets de pêche] et sont venus les chercher le dimanche. […]

Le verset 7-166 apparaît à l’écran avec une image de singes macaques.

Mohamad Joban cantile et la congrégation répète après lui :

« Puis, lorsqu’ils refusèrent (par orgueil) d’abandonner ce qui leur avait été interdit, Nous leur dîmes : « Soyez des singes abjects ! » […]

Mohamad Joban : Soudain, un matin, ils se sont réveillés et le calme régnait, il n’y avait pas de bruit. Ils ont dit : « Qu’est-ce qui se passe ? » Certains d’entre eux ont escaladé le mur, ils ont regardé en bas et n’ont vu que des singes. Et ils pleuraient. Pourquoi pleuraient-ils ? Parce que quand ils ont été transformés en singes, ils ne pouvaient pas se reconnaître entre eux. Laquelle [est] ma femme ? Lesquels [sont] mes enfants ? A quoi ressemblez-vous ? Vous êtes des singes. Les singes, les singes originels, ils se reconnaissent entre eux. Mais quand vous devenez un singe… Vous vous ressemblez tous… […]

A présent, la question est de savoir si les générations [suivantes] ont continué après leur mort [à être des singes] ou si, après leur mort, cela s’est arrêté. Les érudits expriment deux opinions. Certains disent qu’après un certain temps, tous sont morts. Allah ayant fait d’eux des singes, comme punition, ils sont morts et c’est tout. Mais certains disent : « Non, ils ont engendré des générations. » Quand j’étais en Égypte, dans une ville appelée Ras El Bar, un bébé est né. Il avait de longues mains, son visage ressemblait à celui d’un singe. Il marchait avec ses mains comme ça… […]

Vous savez, si vous avez un fils ou une fille, [les gens disent] : « Vous savez à qui il ressemble ? » « Il ressemble à son père. » [Ils] disent : « Non, il ne ressemble pas à son père, il ressemble à son grand-père. » Parfois, [un bébé] ne ressemble pas à ses parents, mais seulement à son grand-père…. Donc cela veut dire que ce bébé… Peut-être que celui-là – son ancêtre, était quoi ? (rires)

Et puis, en Malaisie, un bébé est né, dans l’État de Johor, il avait une queue. Tout le monde était surpris. […]

Puis ils ont essayé de faire correspondre la queue [à un animal]. Ce n’était pas celle d’un cheval, ni d’aucun autre animal… C’était celle d’un porc. Parce qu’Allah a dit dans un autre verset : « Singes. » (sic) Allah a transformé… Certains sont devenus quoi ? Un porc. Celui-là parmi eux a continué [la lignée]. Allah voulait simplement nous dire ce qu’Allah vous a dit il y a longtemps, que les gens se sont transformés en singes et que c’est vrai. C’est la religion, regardez-les, certains sont restés [des singes et des porcs]…