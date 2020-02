Diario Judío México -

L’imam turc Mohammed Korkmaz Hoca, alias Niğdeli Mohammed Hoca, a déclaré, dans une vidéo mise en ligne sur Internet le 6 janvier 2020, qu’il apprenait à son fils à devenir un ennemi « de haute qualité » des Juifs et des chrétiens.

La vidéo porte le logo de l’Association Amour du 500 Evler, située à Istanbul selon sa page Facebook. 500 Evler est le nom d’une avenue du quartier de Gaziosmanpaşa à Istanbul. La chaîne YouTube et la page Facebook du même nom diffusent des conférences de divers imams. Extraits :

Mohammed Korkmaz : L’autre jour, quelqu’un m’a dit : « Il y a de bons Juifs. » J’ai dit : « Non, il n’y en a pas. » Il a dit : « Si, il y en a. » J’ai répondu : « Non, il n’y en a pas ! » Pourquoi pas ? Parce qu’Allah lui-même a dit qu’il n’y en avait pas. Alors comment puis-je dire qu’il y a de bons [Juifs] ? […]

Un jour, je patientais à l’aéroport. Nous avons un fils, il avait cinq ou six ans à l’époque. […] Des hommes à kippas sont venus. […] Ils étaient gros. Ils étaient assis en face de nous. Notre fils courait partout, et ils riaient et faisaient des gestes comme ça [geste de la main]. L’un d’eux a pris 20 [livres turques] et les a données à notre fils. Je lui ai dit : « Mon fils, viens ici. Je vais te dire quelque chose. Si tu vas là-bas, si tu déchires ce billet et le jettes à leurs pieds, je te donnerai 50 lires. » […] Il s’est approché d’eux, a déchiré l’argent, l’a jeté à leurs pieds et a couru vers moi. Je leur ai montré que je lui donnais 50 lires et j’ai fait ce geste [il s’essuie sur sa chemise].

J’ai appelé mon fils. J’ai dit : « Tu vois ces gens sans honneur ? Tu sais, ces enfants que l’on voit en Palestine, qui se font tuer, massacrer et violer ? » [Il a dit :] « Oui ? » [J’ai dit :] « Ce sont ces gens sans honneur qui les tuent. Ici, ils te donnent de l’argent pour paraître compatissants, mais s’ils en ont l’occasion, ils te tueront aussi. Prends garde ! Ne les aime pas. » J’apprends à mon fils à devenir un excellent ennemi des Juifs – de grande qualité.

Public : Loué soit Allah…

Mohammed Korkmaz : Je le jure par Allah, mon frère. [Il sera] un fantastique ennemi des Juifs, et un fantastique ennemi des chrétiens. [Certains disent :] « Un musulman ne peut pas élever un ennemi. » Eh bien, j’en élève un ! Mon cerveau ne m’appartient-il pas ? Je suis leur ennemi. Que la malédiction d’Allah soit sur eux.

Public : Amen !

Mohammed Korkmaz : Quand ils massacrent des enfants en Palestine, quand ils violent, tuent, abattent un million de personnes en Irak, quand ils perpètrent de grands massacres en Afghanistan, et quand l’Amérique et Israël sont les plus grands auteurs de génocide… Si j’incite mon enfant à aimer les Juifs et les chrétiens, Allah ne dira pas que je suis bon ! Allah ne me dira pas cela. Allah dit : « Ne vous penchez pas vers [les injustes]. » Il dit : « Ne leur ressemblez pas. » [Le Coran dit :] « Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu suives leur religion ! » […] Ce n’est pas Mohammed qui dit cela. C’est Allah qui le dit ! Ne leur ressemblez pas, ne vous penchez pas vers eux ! Allah dit : Jetez leurs louanges, leurs coutumes, leurs pratiques et leurs traditions comme un torchon ! Ô musulmans, ne sommes-nous pas dans cet état parce que nous leur ressemblons ? Nos filles en sont arrivées au point de marcher dans les rues totalement dénudées. Au nom de quoi ? Au nom de la mode. […]

Elles exhibent leur corps d’une manière qui ne plaît ni à Allah ni à Son messager. Ne sont-ce pas [les Juifs] qui ont répandu [cette coutume] ? Ce sont eux qui l’ont fait ! Et maintenant, vais-je demander à [mon fils] d’accepter 20 lires [de leur part] ? Déchirez-les et jetez-les ! Nous n’avons besoin ni de leur argent, ni de leur amour. Qu’Allah nous accorde de la haine à leur encontre !

Public : Amen.

Mohammed Korkmaz : Nous ne pouvons les aimer. Nous aimons les musulmans, car Allah dit que seuls les croyants sont amis les uns des autres. Allah dit que seuls les croyants sont frères les uns des autres. Allah ne dit pas que les Juifs et les chrétiens sont nos frères. Pourquoi les aimerais-je ?

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV