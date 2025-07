Lutte contre la haine en ligne : le Crif intègre une coalition d’associations initiée par la ministre Aurore Bergé

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Mercredi 9 juillet, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a pris part à une réunion autour de la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, en présence du préfet Mathias Ott, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) et de Martin Ajdari, président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Cette réunion avait pour objectif d’officialiser la constitution d’une coalition d’associations afin d’améliorer la coordination des acteurs et l’efficacité des signalements effectués auprès de l’Arcom pour des contenus haineux publiés sur les réseaux sociaux.

Étaient présentes les différentes associations impliquées dans la lutte contre la haine en ligne : le Crif, la Licra, SOS Racisme, SOS Homophobie, la Fédération des centres LGBTI+, Flag!, M’endors pas, le Mouvement du Nid, Osez le féminisme, le Planning familial, Respect Zone et Addam.

« C’est un enjeu démocratique majeur, c’est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents […] Aujourd’hui, on voit bien à quel point les plateformes, les réseaux sociaux ont une influence absolument énorme sur nos vies, sauf que cette influence est placée au service du complotisme, de la désinformation massive, de l’homophobie, du racisme, de l’antisémitisme, de la violence à l’encontre des femmes », a déclaré la ministre Aurore Bergé.

Présent à cette réunion, le président du Crif, Yonathan Arfi, a fait part de l’expérience du Crif en matière de signalement des contenus antisémites et haineux, rappelant que le Crif possède le statut de signaleur de confiance auprès de l’Arcom depuis mai dernier.