Le politologue palestinien Ahmad Al-Khatwani a déclaré, dans un discours prononcé à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et mis en ligne sur Internet le 30 janvier 2020, qu’il n’y avait pas de place sur la terre de Palestine pour deux Etats, un État juif et un État palestinien, mais uniquement pour un État islamique. Selon lui, un État islamique pourrait facilement et rapidement libérer la Palestine, anéantir Israël, conquérir Rome et Moscou.

Cheikh Al-Khatwani a déclaré que la puissance militaire nécessaire à la création d’un État islamique étaient déjà acquise. Il a estimé que le conflit en Palestine devait être considéré comme un conflit entre musulmans et juifs et entre musulmans et croisés. Extraits :

Ahmad Al-Khatwani : La Palestine ne peut pas vraiment supporter l’existence de deux Etats. La réalité en Palestine – en termes géographiques et démographiques – est telle qu’il ne peut y avoir deux Etats ici. Il y aura soit un État juif, soit un État islamique. Nous n’avons de place que pour un État islamique. La Palestine ne sera libérée que par des mains islamiques. Elle ne sera pas libérée par des laïques, des nationalistes, des adeptes du panarabisme ou des communistes. Nous les avons tous essayés pendant 70 ans. Ce sont eux qui sont responsables de la perte de la Palestine, alors comment s’attendre à ce qu’ils la libèrent ? Nous avons essayé le panarabisme, le nationalisme, le communisme et le socialisme, et voilà le résultat. Mais à ce jour, nous n’avons pas essayé un État islamique. Si nous ne l’essayons qu’une seule fois, il déracinera l’entité juive, car l’État islamique est la continuation de l’État du prophète Mohammed, et rien ne peut arrêter l’armée de cet État.

L’armée de l’État islamique est une armée écrasante. Elle ne libérera pas seulement la Palestine, le Cachemire, le Turkestan oriental et les régions où les musulmans sont persécutés, en Birmanie et en Afrique centrale. Non ! L’État islamique va conquérir Rome. C’est la promesse du prophète Mohammed. Ces paroles sont la vérité. Elles n’ont pas pour seul but de susciter des émotions. Mais comment cette prophétie se réalisera-t-elle ? Par l’action plutôt que par l’attente. Elle se réalisera en établissant un véritable État islamique, plutôt qu’un État au sens déterministe et métaphysique du terme, en attendant que Dieu envoie un calife des cieux. Non ! Elle se réalisera en établissant un véritable califat islamique, et en créant un État qui sera réellement fondé sur l’islam, ses notions et ses voies.

Pour dire les choses simplement, les composantes de cet État islamique existent déjà. La nation islamique existe et la puissance militaire est là. La nation islamique et sa puissance militaire sont capables de fonder [un État islamique] en quelques heures, et en quelques jours, elles pourront facilement anéantir l’entité juive. Si un État [islamique] est créé, il menacera Moscou et Rome. C’est pourquoi ils combattent l’islam, et c’est pourquoi ils tentent de présenter le conflit au Moyen-Orient comme un conflit entre Palestiniens et Juifs. Pourquoi ? C’est une cause islamique. Il [le conflit] doit être considéré comme un conflit entre musulmans et juifs, musulmans et croisés.

