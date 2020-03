Diario Judío México -

Le politologue irakien Mohammed Sadeq Al-Hashemi a déclaré, dans une interview diffusée le 26 février 2020 sur la chaîne Al-Ayam (Irak), que dans le roman paru en1981 Les Yeux des ténèbres, l’auteur américain Dean Koontz avait évoqué le coronavirus, ce qui prouverait que l’épidémie résulte d’un complot américain visant à réduire la population mondiale.

Il compare ensuite ce complot à « l’usage par les Juifs de couvertures infectées d’anthrax pour exterminer 86 % de la population indigène américaine et établir une véritable patrie juive ». Le lobby sioniste aurait en outre nettoyé l’Ecosse d’un tiers de sa population, et la famille Rothschild détiendrait le monopole des laboratoires qui développent des armes biologiques et nucléaires. Et ce sont les Rothschild qui ont décidé d’utiliser des armes nucléaires contre Hiroshima et Nagasaki en 1945, croit-il savoir. Extraits :

Mohammed Sadeq Al-Hashemi : Ce qui prouve que [le coronavirus] est une fabrication américaine et qu’il s’agit bien d’un complot américain est le livre intitulé Les Yeux des ténèbres, écrit par Dean Koontz en 1981, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il avait déjà évoqué l’apparition du coronavirus à Wuhan. Il a donné [au virus] le même nom, en ajoutant seulement « 400 ». Le « 400 » est une énigme que je n’ai pu résoudre. Il s’appelle corona-400 [dans le livre]. Avant 2015, et également en 2018, deux brevets ont été délivrés aux États-Unis pour développer une souche de virus du même nom.

Journaliste : Le corona ?

Mohammed Sadeq Al-Hashemi : Oui, le corona. Le brevet est enregistré aux États-Unis, avec un numéro et une date. […] Les plus éminents économistes américains parlent de la nécessité de réduire la population mondiale.

Journaliste : Exact.

Mohammed Sadeq Al-Hashemi : Comment donc pourrais-je penser du bien des Etats-Unis et rejeter les théories du complot quand les Etats-Unis les mettent en œuvre ? Si nous étudions l’histoire politique [américaine, nous constatons qu’] elle repose entièrement sur des complots. Pour s’enraciner dans ce qui s’appelle aujourd’hui les États-Unis… L’Amérique était une colonie britannique ; les Juifs avaient planifié de purifier les deux Amériques, afin d’en faire la véritable patrie juive, avant [la création d’] Israël. Ils ont donc répandu de l’anthrax avec des couvertures. Ils ont annihilé 86 % de la population américaine avec de l’anthrax. Le lobby sioniste a fait de même avec le peuple écossais, tuant ainsi un tiers de la population écossaise. C’est également l’Amérique qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, suite à une décision sioniste. La décision a été prise par la Maison Rothschild. Le monde doit parler de la famille Rothschild…

Journaliste : Oui, c’est une riche famille juive…

Mohammad Sadeq Al-Hashemi : [La famille Rothschild] finance et détient le monopole des laboratoires qui développent des armes biologiques et nucléaires. [Les Rothschild] ont décidé de mettre fin [à la Seconde Guerre mondiale] et ont financé l’attaque contre Hiroshima et Nagasaki.

