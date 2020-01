Diario Judío México -

Dans un dicours diffusé sur la télévision Al-Ahd (Irak), le 5 janvier 2020, Qais Khazali, secrétaire général de la milice chiite irakienne Asaïb Ahl Al-Haq, a déclaré : « Nous n’attendons pas moins que l’expulsion d’Irak de toutes les forces américaines offensives ».

S’adressant à Qassem Soleimani, général iranien éliminé par les Etats-Unis, il a promis que sa milice « continuera d’affronter l’entité israélienne spoliatrice et réalisera les espoirs et les souhaits auxquels [il] a consacré [sa] vie : le nettoyage de la terre de Palestine dans son intégralité et l’effacement de l’entité israélienne spoliatrice. »

S’adressant ensuite au peuple et au Congrès américains, Khazali a assuré que la décision de « Trump l’idiot » allait faire de nouveaux morts et de nouveaux blessés parmi les soldats américains. Extraits :

Qais Khazali : Nous ne nous contenterons pas de moins que l’expulsion de toutes les forces d’agression américaines de la terre pure d’Irak. C’est notre promesse à Abou Mahdi Al-Muhandis et à ses compagnons martyrs des UMP [Unités de mobilisation populaire]. Quant à Hajj Qassem Soleimani, nous vous promettons de continuer d’affronter l’entité israélienne spoliatrice, et nous réaliserons les espoirs et les souhaits auxquels vous avez consacré votre vie : le nettoyage de la terre de Palestine dans son intégralité et l’effacement de l’entité israélienne spoliatrice de toute existence. […]

J’ai un message pour le peuple américain et le Congrès : Votre président, Trump l’idiot, avec ses décisions stupides, ne fera que menacer davantage vos intérêts, et il ne fera que causer plus de morts et de blessés parmi vos soldats, qu’il a promis de ramener sains et saufs dans leur pays. […]

Aujourd’hui, le parlement irakien a parlé. Vos forces doivent partir immédiatement. Si vos forces ne partent pas, ou si vous reportez votre départ à plus tard, vos forces seront considérées comme des forces d’occupation, et elles seront traitées en conséquence. […]

Si vous [au Congrès] gardez le silence et permettez à cet idiot de prendre les décisions qu’il veut, vous en subirez tous les conséquences. Si vous ne partez pas, ou si vous traînez les pieds, vous serez confrontés à une puissante riposte irakienne qui fera trembler la terre sous vos pieds et transformera le ciel au-dessus de vos têtes en Enfer. La décision vous appartient. Quant à votre président, Trump l’idiot, c’est vraiment un idiot, et il mérite bien ce titre. Mais de toutes les actions stupides qu’il a commises, son récent crime est le plus stupide de tous. Il sonnera le glas de son avenir politique s’il ne met pas fin au statut de superpuissance des États-Unis dans le monde.

