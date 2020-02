Diario Judío México - Dans une chronique parue le 13 janvier 2020 sous le titre « L’effondrement de l’islam politique » dans le grand quotidien turc de l’opposition Sözcü, connu pour ses prises de positions laïques, l’éditorialiste Zeynep Gürcanlı a commenté les récents événements en Iran [1] en ces termes : « Il est clair que le mode de gouvernement de l’islam politique, basé non pas sur le mérite mais sur la loyauté au régime, a pourri ce pays de l’intérieur. » Et d’ajouter que l’islam politique sunnite ne faisait pas mieux en Turquie, où selon elle l’islam politique sunnite est le plus fort et accumule les échecs.

Pour illustrer cette situation, elle a évoqué, dans le contexte de la visite du président russe Vladimir Poutine le 7 janvier en Turquie, les politiques de l’AKP en Libye et en Syrie, la fermeture de l’aéroport Atatürk, les concessions faites à la Russie au sujet du nouveau gazoduc TürkAkım, qui transporte du gaz naturel de Russie vers l’Europe via la Turquie, ainsi que le Canal d’Istanbul, un projet controversé de l’AKP pour creuser un second canal, parallèle au Bosphore, de la mer de Marmara à la mer Noire.

Gürcanlı demande : « Alors même que l’islam politique chiite et sunnite est en train de s’effondrer partout dans le monde, vous n’avez pas les cheveux qui se dressent sur la tête [en pensant] que le régime des mollahs en Iran, qui a abattu un avion de passagers qu’il a pris pour un missile, pourrait avoir l’arme nucléaire ? Lorsque l’AKP persiste à dire – en opposition à toutes les données scientifiques qui devraient l’orienter en sens inverse – ‘nous allons certainement ouvrir le Canal d’Istanbul’, cela ne vous fait-il pas perdre le sommeil ? »

Le 27 décembre 2019, l’agence de presse publique turque Anadolu Ajansı a rapporté que la 37e cour pénale d’Istanbul avait condamné à la prison six journalistes et un autre membre de l’équipe de Sözcü [2].

