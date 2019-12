Diario Judío México -

Nasser Abou Sharif, représentant du Djihad islamique palestinien en Iran, a déclaré dans une interview diffusée le 29 novembre 2019 sur la chaîne Al-Alam (Iran), qu’Israël et les Juifs détiennent la moitié de la richesse de l’humanité et contrôlent les banques, l’establishment politique, Hollywood, l’industrie pornographique, les casinos, les jeux de hasard et toutes les sources de corruption du monde. Il a affirmé que les responsables du département de la Défense et du département d’État américain sous Bill Clinton étaient des Juifs et que le parti républicain était encore plus sioniste que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Extraits :

Animatrice : Israël est-il un outil de l’Amérique ou est-ce l’inverse ?

Nasser Abou Sharif : C’est une question très compliquée, mais je peux dire que l’entité sioniste – ou plutôt les juifs – ont une grande influence. C’est même mentionné dans le Coran : « Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes [un peuple] plus nombreux ». Concernant la richesse : la moitié de la richesse de l’humanité se trouve entre les mains des Juifs, lesquels contrôlent les centres financiers les plus importants du monde. Ils ont de l’expertise et des gens dans tous les centres [de pouvoir].

Par exemple, prenez la culture… Hollywood, toute l’industrie du porno… Tout est juif. Ils contrôlent la corruption mondiale. Les casinos, les jeux d’argent et tout cela – [les Juifs] ont une forte emprise dans ces domaines. Ils sont le pilier du secteur bancaire… L’establishment politique… Prenez par exemple le Département d’Etat américain sous Clinton : le secrétaire d’Etat était un Juif, tout le personnel, Indyk, Dennis Ross… Tous étaient juifs. Le secrétaire à la Défense était juif. Ils sont présents dans tous les postes importants. En outre, le Parti républicain est un parti sioniste. Il est plus sioniste que Netanyahou lui-même.

