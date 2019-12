Diario Judío México - Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV

Saeb Erekat, secrétaire général du Comité exécutif de l’OLP, a déclaré, dans une interview diffusée sur Palestine TV le 21 décembre 2019, que le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait nommé un comité chargé de poursuivre Israël en justice auprès de la Cour pénale internationale (CPI). Il a ajouté que le comité comprenait des membres du Hamas ainsi que de « toutes les factions politiques palestiniennes », telles que le FPLP et le FDLP. Erekat a également remercié le Qatar d’avoir couvert les frais de justice. Extraits :

Saeb Erekat : Lorsque la Palestine est devenue membre de la Cour pénale internationale [CPI], le président Abbas a nommé un haut-comité national de suivi. J’ai l’honneur d’être le président de ce comité, et [le ministre des Affaires étrangères] Riyadh Al-Maliki tient lieu de lien officiel entre le comité et la CPI. Il est également le rapporteur du comité. […]

Le comité était composé de 45 membres et nous avons tous travaillé en équipe. Ghazi Hammad, par exemple, a été élu porte-parole du comité… C’est l’un des chefs du Hamas. Le comité comportait six membres du Hamas. Khalida Jarrar – puisse-t-elle être libérée bientôt – représentait le FPLP. Qais Abou Layla [du FDLP] en était également membre. Je ne veux pas donner tous les noms, mais je dirai simplement qu’aucune [faction] n’a été exclue. […]

Nous nous sommes renseignés et nous avons fini par engager six avocats internationaux. Ils ont travaillé à la CPI. Ils ont quitté des cabinets d’avocats très respectés et très coûteux. J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Qatar de nous avoir fourni l’aide financière nécessaire pour couvrir les frais juridiques. Des remerciements s’imposent ici, car nous ne pouvions pas assumer les frais. Une fois [l’argent] a été envoyé directement [aux avocats], et une autre, il a été transmis par mon intermédiaire et par celui du cabinet du président. C’est quelque chose que nous apprécions beaucoup. […]