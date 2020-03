Diario Judío México -

Le cheikh palestinien Mohammed Ayed « Abou Abdallah » a déclaré, dans un discours prononcé à la mosquée Al-Aqsa et mis en ligne sur Internet le 4 février 2020, qu’il était temps que « le sang et la fierté de l’islam » s’échauffent chez les officiers et loyaux soldats (des pays musulmans), qu’ils ripostent à « ces marchands malfaisants qui concluent des accords », les pulvérisent d’une gifle retentissante, annoncent l’instauration d’un califat, libèrent Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, et marchent vers Rome et la Maison Blanche à la conquête du monde. Extraits :

Mohammed Ayed : Ô musulmans, il y a du bon en vous. Il est grand temps que vous le révéliez. Ô loyaux officiers et soldats, il est grand temps que le sang et la fierté de l’islam s’échauffent en vous, que vous partiez pour Jérusalem et que vous ripostiez à ces marchands malfaisants, qui concluent des accords. Que vous ripostiez à leur accord par une gifle retentissante qui les pulvérisera.

Annoncez [l’instauration] du califat ! Marchez vers Jérusalem ! Marchez vers Jérusalem ! Marchez vers la mosquée Al-Aqsa et libérez-là ! Rendez-leur la pareille et partez pour Rome, puis pour la Maison Blanche, vers ce Trump, vers Poutine, et vers d’autres !

Partons à la conquête de la Terre, comme le prophète Mohammed l’a promis : « Allah a rapproché les extrémités du monde pour Moi. Et j’ai vu ses extrémités orientale et occidentale. La souveraineté de Ma nation atteindra ces extrémités qui ont été rapprochées de Moi ». Cela signifie le monde entier, et nous allons le conquérir en entier et le gouverner avec la justice de l’islam !

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV