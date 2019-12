Diario Judío México -

Mahmoud Habbash, conseiller du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a déclaré dans un sermon diffusé le vendredi 29 novembre 2019 sur Palestine TV que le monde entier avait comploté contre le peuple palestinien pour adopter le plan de partage des Nations unies en 1947. Selon lui, « les forces du colonialisme, de l’arrogance, de la tyrannie et de l’agression » ont comploté depuis le Moyen Age pour implanter une entité étrangère au cœur du monde arabo-islamique, en amenant en Palestine des étrangers qui n’ont jamais eu aucun lien religieux ou historique avec la terre. Habbash a affirmé que les Cananéens et les Jébuséens qui ont construit Jérusalem, Hébron, Naplouse et Gaza étaient des Arabes. Extraits :

Mahmoud Habbash : En ce jour, il y a 72 ans, le monde entier sans doute a comploté pour commettre un acte d’injustice honteux envers la Palestine et son peuple. Ce jour-là, le monde entier s’est rangé du côté de l’injustice, au lieu de celui de la justice, lorsque les Nations unies ont adopté le Plan de partage [de 1947]. Ceux qui ont conspiré et ont comploté ont pensé que la Palestine allait disparaître de la carte, et que son peuple allait se désintégrer et disparaître également, et que ce serait la fin de la cause palestinienne. À la place [des Palestiniens], ils amèneraient des étrangers, qui n’ont jamais eu de lien religieux ou historique avec cette terre et auxquels on dirait que c’était la terre de leurs ancêtres. […]

Ce complot a été fomenté par les forces du colonialisme, de l’arrogance, de la tyrannie et de l’agression, depuis le milieu du Moyen Age. Avant le 17e siècle déjà, les forces du colonialisme occidental ont voulu implanter un corps étranger au cœur du monde arabo-musulman. Elles voulaient une entité qui serait leur alliée, étrangère aux locaux, et qui leur servirait de fer de lance au cœur de la nation, afin d’adoucir leurs rêves colonialistes, tyranniques et agressifs. D’ailleurs, ils ne se sont jamais souciés des intérêts des Juifs. Au contraire, la plupart des tragédies infligées aux Juifs au cours de l’histoire ont eu lieu [en Occident] et ont été perpétrées par lui. […]

Nous devons revenir au récit original, qui parle de nous. Nous sommes les piliers de ce récit et ses propriétaires. La Palestine, il y a 6 000 ans, regorgeait de la culture arabe des Cananéens et des Jébuséens. Ce sont eux qui ont construit sa civilisation. Ils ont construit Jérusalem, Hébron, Naplouse et Gaza.

