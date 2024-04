Solidarité avec Israël, frappé par les attaques de la République islamique d’Iran

La République islamique d’Iran a lancé, dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 300 drones et missiles sur le territoire israélien.

Quelques heures après l’annonce de l’Iran de l’envoi des drones et missiles, l’armée israélienne a annoncé que la majorité avait été interceptée. Les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, la France ou encore la Jordanie ont apporté leur aide à Israël et intercepté une partie des drones et missiles.

Dimanche matin, le porte-parole de l’armée israélienne a assuré que le pays ainsi que ses alliés avaient « déjoué » l’attaque iranienne en interceptant « 99 % des tirs » ennemis.

Une petite fille de 7 ans, originaire d’une communauté bédouine du sud du pays, a été blessée à la tête par des éclats d’un missile balistique intercepté. Elle se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs pédiatriques.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Président du Crif a réaffirmé sa solidarité avec Israël sur X (ex-Twitter) : « Israël vit ce soir les heures les plus angoissantes qu’un pays puisse connaître, condamné à attendre l’arrivée de drones et missiles d’attaques iraniens lancés vers son territoire.

Le guerre moderne est ainsi faite que l’on sait qu’elle va arriver avant-même que les armes de l’ennemi n’atteignent leurs cibles.

Israël sera bien entendu défendu par ses avions et son Dôme de fer. Mais, nous aussi, en France, clamons dès maintenant notre solidarité aux Israéliens.

La France doit être aux côtés d’Israël qui se défend contre ceux qui rêvent de rayer de la carte la seule démocratie du Proche-Orient. Pleine et entière solidarité avec Israël ».

Le Président de la République, Emmanuel Macron et le Ministre des Affaires étrangères et de l’Europe, Stéphane Séjourné, ont également condamné avec la plus grande fermeté l’attaque déclenchée par l’Iran contre Israël.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2024

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque déclenchée par l’Iran contre Israël. En décidant d’une telle action sans précédent, l’Iran franchit un nouveau pallier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d’une escalade militaire. 1/2 — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 13, 2024

Le Crif réaffirme son entière solidarité avec Israël et le peuple israélien.

« La République islamique d’Iran veut détruire Israël. Israël ne veut pas détruire l’Iran.

Tous les partis politiques français condamnent l’Iran, sauf LFI qui soutient sans surprise le régime des mollahs.

La Jordanie, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite soutiennent Israël.

Les drones iraniens qui attaquent Israël sont les mêmes que ceux qui attaquent l’Ukraine.

Cette attaque est la plus importante attaque de drones de l’Histoire.

Si Israël ne disposait pas du Dôme de fer, le bilan de cette attaque serait d’ores et déjà une tragédie.

Ceux qui soutiennent Israël quand il est attaqué mais le condamnent quand il se défend, veulent en fait sacrifier Israël. »