Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Le sondage « le regard des Français sur l’antisémitisme et la situation des Français juifs – en 2024 » réalisé par Ipsos pour le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a été publié le 21 novembre 2024 par Le Point.

55 % des sympathisants La France insoumise (LFI) et 52 % des sympathisants Rassemblement National (RN) adhèrent à au moins six préjugés antisémites sur les 16 testés. En population générale, 46 % des personnes adhèrent à au moins six préjugés sur les 16 testés.

Les préjugés pour lesquels l’adhésion est la plus élevée sont les suivants : les Juifs sont très soudés entre eux, ils sont plus attachés à Israël qu’à la France et ils disposent de puissants lobbies qui interviennent au plus haut niveau.

Comme l’a indiqué Brice Teinturier, directeur général d’Ipsos, qui a réalisé ce sondage pour le Crif, dans son interview pour Le Point, « Il y a un bouleversement dans les catégories de Français qui expriment des opinions antijuives ». « Presque un quart des sondés pensant que les Juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres, en hausse de 6 points ! [par rapport à 2020]. »

Sur la perception de l’augmentation de l’antisémitisme, 41 % des sympathisants de LFI pensent que l’antisémitisme augmente en France contre 70 % de la population générale.

25 % des sympathisants de LFI éprouvent de la sympathie pour le Hamas et 40 % d’entre eux refusent de qualifier l’organisation de terroriste. Comme l’a rappelé le Président du Crif, Yonathan Arfi, dans son interview au Point, « LFI a redonné à l’antisémitisme une caution politique ». « La cause palestinienne devient un permis de haïr. »

12 % de la population générale estime que le départ de certains Juifs de France pour aller vivre à l’étranger est une bonne chose pour la France, contre 6 % en 2020. Plus spécifiquement, 17 % des moins de 35 ans estiment que c’est une bonne chose. La haine des Juifs connaît un véritable rajeunissement. Le sondage montre également, à titre d’exemple, que 53 % des 18-24 pensent que la majorité des Juifs est bien intégrée dans la population, contre 84 % des Français.