Diario Judío México



A l’occasion de la Journée Al-Qods, tombée cette année le 22 mai 2020, Ofogh TV (Iran) a diffusé un petit clip intitulé « L’inondation de Jérusalem », en hébreu et en persan. On y voit une Jérusalem totalement inondée où flottent quelques chapeaux noirs de Juifs orthodoxes. Le clip se termine avec une citation du livre de l’ayatollah Khomeiny : « Si chaque musulman versait un sceau d’eau, Israël disparaîtrait sous les eaux ». Le clip est une production de l’organisation Seraj et de de Nasr Internet TV.

