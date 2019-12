Diario Judío México -

Ebrahim Raïssi, chef du système judiciaire iranien, a été confonté à un étudiant de l’Université de Téhéran. La scène a été diffusée sur SNN.ir (Iran) le 7 décembre 2019. L’étudiant, qui s’est présenté comme étant un chiite croyant n’aimant pas l’Occident, a soutenu que les affiches de l’Imam Khomeyni et du Guide suprême Ali Khamenei devraient être remplacées par l’affichage du slogan : « La justice est le fondement de la gouvernance. » L’étudiant a affirmé que le Guide suprême Khamenei devait rendre des comptes et que le gouvernement devait faire preuve de transparence. Il a appelé à la convocation d’une assemblée générale représentant proportionnellement le peuple.

Raïssi a répondu que le Shah était un tyran tandis que Khomeyni et Khamenei diffusaient la parole divine. Les membres de l’auditoire ont scandé : « Tu es mon esprit, Khomeyni ! Tu brises les idoles, Khomeyni ! » Extraits :

Ebrahim Raïssi : Allez-y, Monsieur.

Etudiant : Au nom d’Allah, le Compatissant, le Miséricordieux. Pardonnez-moi d’être venu ici et de dire des inepties.

Ebrahim Raïssi : Non, non. Dites des choses exactes…

Etudiant : Je suis en plus nerveux. Je suis musulman. De façon générale, je ne crois pas aux sciences humaines et naturelles occidentales. Je les étudie toutes, mais je n’y crois pas. Je vais essayer de citer l’Emir des croyants [Ali bin Abou Taleb] et le Coran, de manière à servir la nation islamique. En outre, je n’aime pas l’Occident et tout cela.

Ebrahim Raïssi: Sur ce point nous sommes d’accord. […]

Etudiant : J’affirme que si nous adhérons à l’Emir des croyants, nous devons retirer ces affiches de l’Imam Khomeiny et du Guide [Khamenei]. Autrefois, les gens [accrochaient des affiches] du Shah. C’est tout simple, mais c’est ce que l’on voit. Nous devrions enlever ces effiches et accrocher à la place [le slogan] : « La justice est le fondement de la gouvernance. »

Ebrahim Raïssi : Aucun problème. [Khomeyni et Khamenei] conviennent que la justice est le fondement de la gouvernance. C’est ce que l’Imam nous a enseigné.

(Applaudissements et acclamations de l’auditoire)

Etudiant : Monsieur Raïssi, il est inconcevable que le régime ait changé alors que les anciennes façons de faire restent les mêmes : nous avons ôté les affiches du Shah pour les remplacer par des affiches de l’Imam.

Ebrahim Raïssi : Monsieur, le Shah était un tyran, tandis que l’Imam livre les paroles de Dieu. Le Guide [Khamenei] livre les paroles de Dieu.

(Applaudissements et acclamations de l’auditoire)

L’auditoire scande : Tu es mon esprit, Khomeyni ! Tu brises les idoles, Khomeyni ! Tu es mon esprit, Khomeyni ! Tu brises les idoles, Khomeyni !…

Etudiant : Concernant l’Emir des croyants, je… Aucun problème. S’il transmet les paroles de Dieu, il doit continuer.

Ebrahim Raïssi: Bien entendu. [Khomeyni et Khamenei] sont les manifestations de la parole divine.

Etudiant : M. Raïssi, laissez-moi parler…

Modérateur : Terminez au plus vite.

Etudiant : Je suis…

Organisateur : Vous avez une minute, mon ami.

Etudiant : J’ai une plainte à formuler. Me fondant sur l’Emir des croyants, j’aimerais me plaindre auprès du chef du système judiciaire au sujet de M. Khamenei, le Guide de la République islamique d’Iran. Sur la base du décret de l’Emir des croyants, j’aimerais que soit convoquée une assemblée générale du peuple. Elle peut inclure les Bassijis – mais proportionnellement à leur nombre au sein de la population générale – pas avec 99 % [des participants] en tchador et 1 % ne le portant pas. Il faudrait qu’elle ressemble exactement à la rue Jomhouri [rue de la République], qui se trouve près de la maison du Guide. Le Guide, mon seul espoir, doit rendre des comptes. Tout doit être transparent. Si le Guide dit que les hauts responsables doivent être tenus responsables, il doit être le premier à l’être. Croyez-moi, il y a de la bénédiction là-dedans. […]

L’Emir des croyants n’avait personne pour faire tampon entre lui et le peuple. L’Emir des croyants a donné sa vie pour qu’il n’y ait pas de tels médiateurs. Votre sang n’est pas plus rouge…

Ebrahim Raïssi : Merci. […] Les gens comme moi, les étudiants en religion, ont appris [du Guide] comment répondre de leurs actes.

(Applaudissements et acclamations de l’auditoire) […]

Lorsque le Guide est tombé légèrement malade, combien de messages lui ont été envoyés ? Je ne parle que des messages textuels, pas des messages vocaux. Il a reçu plus de 400 millions de messages. Combien sommes-nous en Iran ? Comment Dieu a-t-il fait que le Guide soit aimé de ces 400 millions de personnes ? Dieu soutient ceux qui Le soutiennent.

