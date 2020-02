Diario Judío México - Le conflit entre l’Arabie saoudite et les Frères musulmans (FM) s’intensifie de jour en jour. L’Arabie saoudite considère le mouvement politique des FM comme une organisation terroriste qui cherche à la déstabiliser. Dans le cadre de ce conflit, les médias saoudiens mènent une campagne médiatique contre les FM et les pays qui les soutiennent, à savoir le Qatar et la Turquie.

Ainsi, le 14 février 2020, un long article de fond a été publié dans le quotidien gouvernemental saoudien Okaz, intitulé « Les Frères nazis » ; l’article évoque les liens que le fondateur des FM, Hassan Al-Bana, et le mufti de Jérusalem, Haj Amin Al-Husseini, ont entretenu avec Adolf Hitler et les dirigeants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon l’article, écrit par Khalid Tashkandi, rédacteur en chef adjoint d’Okaz, Al-Bana servait les nazis pour promouvoir les aspirations politiques de son mouvement, tandis qu’Al-Husseini les mettait en contact. Ainsi, de 1940 à 1945, Al-Bana aurait opéré au Caire en tant qu’espion pour le Troisième Reich tout en maintenant simultanément des relations avec les services de renseignement britanniques. Al-Bana et Al-Husseini auraient recruté 55 000 combattants parmi les membres des FM d’Egypte et du monde arabe, qui auraient été les combattants musulmans nazis de la Seconde Guerre mondiale, obéissant aux ordres du Troisième Reich.

