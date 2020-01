Diario Judío México -

Le 6 janvier 2019, Fars News (Iran) diffusait une mini fiction montrant un Iranien tirant sur le président américain Donald Trump en train de prononcer un discours sur l’élimination de Qassem Soleimani. La vidéo s’ouvre sur le texte en anglais “Hey U.S., if you begin the war, we will end the war” (si vous commencez la guerre, nous la finirons).

L’assassin, caché derrière une grille d’aération, extrait un fusil d’une mallette et jette un œil à une photo de Qassem Soleimani avant de tirer plusieurs fois sur le président Trump. Les gardes du corps de Trump réagissent à la fusillade en essayant de le protéger. Le chaos s’ensuit dans le public. L’homme porte une bague similaire à celle que portait Soleimani. La vidéo se termine avec la légende : « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. »

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV