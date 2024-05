Yom Hashoah – Arrêter le temps pour se souvenir des six millions de Juifs assassinés durant la Seconde Guerre mondiale

Chaque année, en Israël et à travers le monde, un hommage est rendu lors de Yom HaShoah aux six millions de Juifs assassinés durant la Seconde Guerre mondiale, victimes du nazisme. Cette année, plus que jamais, arrêtons le temps et souvenons-nous des six millions de Juifs qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale mais aussi des 1 200 Juifs lâchement assassinés le 7 octobre dernier en Israël, et à leurs familles et à ceux qui ont été blessés. Pensons également aux 131 personnes encore retenus en otage par le Hamas, et à leur proches.

om HaShoah est le moment de marquer un temps d’arrêt, une pause dans nos vies pour nous souvenir de toutes ces femmes, de tous ces enfants et de tous ces hommes victimes de la barbarie nazie.

De nombreuses cérémonies ont lieu en France et partout dans le monde. « Depuis hier soir et pour 24 heures, nous lisons les noms des déportés juifs de France, pour que jamais leurs visages et leurs destins ne soient effacés de la Mémoire universelle.

Yom Hashoah, journée d’hommage aux six millions de Juifs assassinés en Europe par les Nazis et leurs complices, n’est pas qu’un temps de recueillement.

7 mois après 7 octobre, où la passion antisémite et sa pulsion mortifère ont frappé l’État-refuge du peuple juif, c’est plus que jamais, aussi, un temps de réflexion, sur la condition juive et l’antisémitisme.

Zakhor. Souviens-toi. »

Cette année, en particulier, alors que le temps semble d’être arrêté le 7 octobre dernier, lorsque plus de 1 200 Juifs ont été massacrés en Israël, et enlevés par les terroristes du Hamas, arrêtns le temps pour rendre hommage aux Juifs victimes de la barbarie antisémite. Pensons aux six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah mais aussi aux victimes du 7 octobre, aux blessés, à leurs familles, aux otages et à leurs proches.

En France, de nombreuses cérémonies ont lieues partout. Organisée par le Mémorial de la Shoah, avec Judaïsme en Mouvement, l’Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, et le Consistoire, chaque année, une grande lecture des noms des déportés Juifs de France a lieu. Cette cérémonie officielle, placée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République, et sous l’égide de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, a débuté le dimanche 5 mai à 18 heures et dure 24 heures. Vous pouvez visionner cette cérémonie en direct en cliquant ici .

En Israël, une cérémonie officielle marquant le début de Yom Hashoah, Journée du souvenir des victimes et de l’héroïsme de la Shoah se tient chaque année à Yad Vashem, en présence du Président de l’État d’Israël, du Premier ministre, des présidents des chambres et de survivants de la Shoah.

Le Président de l’État d’Israël a débuté son discours cette année en rentant hommage aux victimes du 7 octobre et en rappelant que 131 personnes sont encore otages du Hamas dans la bande de Gaza. « Je me sens comme si j’étais le dernier des témoins. […] Pendant des dizaines d’années passées depuis la Shoah, nous nous sommes promis “jamais plus” […] et malgré cela, les images du 7 octobre nous ont tous choqués et ont fait écho avec les horreurs de la Shoah. »

Vous pouvez revoir le discours du Président Isaac Herzog en cliquant ici .

Ce matin, comme chaque année, pour Yom HaShoah, les Israéliens se sont immobilisés pendant deux minutes, en mémoire de toutes les victimes de la Shoah.

Commémoration nationale israélienne, instaurée depuis 1951, lors de laquelle une alarme résonne dans tout le pays pendant deux minutes et au cours de laquelle chacun se fige, arrêtant net ce qu’il est en train de faire. Les automobilistes sortent de leur véhicule, les usagers des transports publics descendent et se tiennent debouts, les passants pressés stoppent leur course matinale…

Arrêter le temps, pour prendre celui qu’il faut pour se souvenir et ne jamais oublier. Ne jamais oublier les six millions de Juifs assassinés pendant la plus grande tragédie de l’Humanité. Ne jamais oublier la peur, l’effroi, la souffrance et la peine. Ne jamais oublier non plus les victimes du 7 octobre, lâchement assassinés par les terroristes du Hamas. Ne jamais cesser de penser non plus aux 131 personnes encore retenus en otage par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.