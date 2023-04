Ghetto de Varsovie – 80 ans Du Soulèvement du Ghetto de Varsovie, La Résistance Juive

« Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d’ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. », Arié Wilner. Le 19 avril 1943 marque le début du soulèvement du Ghetto de Varsovie. Il y a 80 ans, une poignée de combattants juifs, jeunes, mal armés mais déterminés, décidait de livrer une bataille inégale contre leurs bourreaux nazis. Cette année encore, nous rendons hommage aux combattants du Ghetto, et à tous ceux qui, enfermés entre ces murs et privés de liberté, ont résisté de mille manières : par la transmission, par l’éducation, par la tradition, par les arts…

À la veille de Pessah, le 19 avril 1943, débute le soulèvement du Ghetto de Varsovie, première rébellion urbaine contre les nazis. Le soulèvement du Ghetto de Varsovie sera plus long et le plus important soulèvement juif de la Shoah.

Histoire

Dès le 22 juillet 1942, l’Allemagne nazie a entrepris une opération de déportation massive des habitants du Ghetto de Varsovie. L’opération se déroule du 22 juillet au 21 septembre 1942, jour de Yom Kippour. Ils sont, à cette date, déjà plus de 265 000 habitants du Ghetto à avoir été déporté vers le camp d’extermination de Treblinka.

Après les déportations de Treblinka, il reste 55 000 à 60 000 Juifs dans le Ghetto de Varsovie, concentrés dans quelques immeubles. La superficie du Ghetto s’est largement réduite et ceux qui sont encore dans le Ghetto, pour la plupart des adolescents, éprouvent un sentiment amer d’abandon et de désillusion. Conscients de l’histoire et de la barbarie nazie qui sont en marche, ils mettent en place une organisation de lutte clandestine.

Dès le mois d’octobre, des organisations de combat et de résistance voient le jour. D’abord l’Organisation juive du combat, puis l’Union militaire juive (ZZW).

Le 18 janvier 1943 représente une date clé. Alors que les nazis lancent une nouvelle Aktion, la résistance se met en place dans le ghetto. Face à cette résistance inattendue, les Allemands décident de suspendre l’opération. Tournant décisif dans le Ghetto, la majeure partie des habitants du Ghetto se prépare désormais à résister massivement et à se cacher dans les bunkers souterrains, creusés dans les caves des bâtiments.

Le 19 avril 1943, veille de Pessah, l’Aktion finale débute. Les habitants du Ghetto de Varsovie s’organisent, ils se barricadent dans les bunkers et les abris. La résistance juive se met en place… Durant un mois, les Juifs du Ghetto vont combattre, à armes inégales. Le soulèvement du Ghetto de Varsovie est le premier soulèvement populaire dans une ville d’Europe occupée par les nazis.

La résistance juive

Le soulèvement du Ghetto de Varsovie devient un exemple et un emblème pour les Juifs vivant dans les camps et dans les différents ghettos. Si les soulèvements qui suivront seront de moindre envergure, ils n’en sont pas moins le symbole d’une résistance et d’un héroïsme juifs pendant la Shoah.

En réponse à l’humiliation et à l’oppression, la résistance juive a pris de nombreuses formes, qu’elle soit armée, spirituelle, culturelle, politique, éducative, ou encore religieuse. Falsification de papiers d’identité, traversée clandestine des frontières, évasion des camps et des ghettos, soulèvements armés… sont autant d’actions et de formes de résistance et d’héroïsme juifs.

Des Juifs ont tenté d’organiser des soulèvements à Vilna, Bialystok, Cracovie… Des actes d’insurrection dans des tentatives désespérées ont été commis par des Juifs, non pas pour sauver leur vie mais bien pour sauver symboliquement leur dignité.

Dans les camps, des prisonniers juifs ont organisé des soulèvements armés comme à Treblinka ou à Auschwitz-Birkenau où un groupe de prisonniers a fait sauter l’un des crématoires en octobre 1944.

Des Juifs ont tenté de sauver d’autres Juifs de la déportation. C’est le cas par exemple du « Groupe de travail » en Slovaquie et de la résistance sioniste en Hongrie, qui ont aidé des milliers de Juifs à passer la frontière clandestinement.

Des milliers de Juifs ont également combattu dans les forêts d’Europe de l’Est contre l’Allemagne nazie et ses collaborateurs.

80 ans du soulèvement du Ghetto de Varsovie

Cette année, 80 ans après le soulèvement du Ghetto de Varsovie, nous nous souvenons et nous commémorons cet héroïsme juif.

À l’occasion de Yom HaShoah, de nombreuses cérémonies de commémoration avaient pour thème principal cette année, l’héroïsme juif. Le soulèvement du Ghetto de Varsovie nous rappelle que l’importance de l’héroïsme juif qui, par la résistance à répondu à l’oppression nazie sous différentes formes, préservant ainsi l’histoire et la vie communautaire du peuple juif malgré la détermination des nazis.

La résistance juive et la bravoure des Juifs pendant la Shoah a permis la sauvegarde de l’identité juive, léguée aux générations futures.

Aujourd’hui, nous commémorons la force et la bravoure de cet héroïsme juif.

Comme chaque année, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et sa Commission du Souvenir organisent, au Mémorial de la Shoah, la commémoration du soulèvement du Ghetto de Varsovie, mercredi 19 avril 2023. Cette cérémonie est ouverte au public, sur inscription, et sera également retransmise en direct sur la page Facebook du Crif.