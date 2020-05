Diario Judío México - Gabriela Acher es la autora del livro

ALGO SOBRE MI MADRE (TODO SERIA DEMASIADO) . traduizi “IJA DE MADRE JUDIA” al Judeo-Espanyol.

Tengo el plazer de kompartir los dialogos entre madre i ija kon vozotros sin mis komentaryos.

NUNKA SE PUEDE SER DEMASIADO VIRGEN !

De los dos miliones de peligros ke asigun mi madre puediyan afitar a sus dos ijas, el sex era la mas negra de todos ! Nada, ni ser hazino, ni las tempestas, ni tener terroristos en el salon ni mizmo Hitler en persona le paresiya mas danjorozo ! A su entender todos los hombres eran una menasa por el solo fakto de ser hombres i posedavan una arma naturala kon lakuala puediyan dezgrasyar muestro mas grande trezoro !!!

Ke paradoksa… En akeya epoka perder la virjinitad era la mas grande inyominiya ke puediya afitar a una muchacha. Agora la verguensa es ser dayinda virgen !

Komo se puede figurar, todo modo de kudyado en este respekto le viniya poko i desidyo, alora, lo uniko ke se puediya azer…

La vijilansya permanente akompanyada de una absoluta negasyon de esta kestion. Era absolutamente defendido en kaza de azer una aluzyon mizmo a kozas relatados al sex ! Ni de shaka, ni de medisina ni por nada ! Kon todo esto, no se deke, tengo la konviksyon ke, si el Monsieur era uno ke le konveniya perfektamente, no iva azer una historya entera para ke seya sirkonsizado !

Kuando mi ermana i yo mos izimos adolesantes, mama desidyo ke seriya mijor de avlarmos. Una noche mos yamo a su kamerata, se asento en frente de mozotras. Aviya tapado su kara kon una bolsa de papel en lakuala aviya kortado dos burakos para los ojos. De una boz muy seryoza empeso su diskorso !

– Mis ijikas, vozotros savesh perfektamente ke a mi no me interesa del todo el sex ma es koza ke egziste… Si, egziste ! Kero topar las palavras justas para ke no vos kede dinguna duda en la kavesa -i no uvo sex en esta kaza por munchos anyos i no lo va aver agora.

Se le fue la boz por unos segundos..Tosyo para aklarar su garon i kontinuo : I ansina empesaron sus konsejos en seguida :

– Si te metes en la pileta podes kedar embarasada

– Mira muy bien lo ke te dan a tomar en tu aniversaryo de 15 anyos, porke pueden meter una droga en la kupa i te pueden violar !

– El sex es un minuto de plazer i diez anyos de desgrasya !

Yo tenia ganas de dizirle «No, mama, esto no es el sex, es el kazamiento !» ma no me atrevi.

Munchos anyos despues kuando yo ya era adulta deskuvri – no sin stupor – ke alkilavan videos pornografikos judios en el magazen a la punta de muestra kaleja. Por kuryozitad le demandi al empyegado ke tal era i me respondyo ke era lo «tipiko» ! Kon 5 minutos de sex i una hora de kulpa.

Unos diyas mas tadre, en unas de mis vijitas a Montevideo, enkontri mi madre. Estavamos avlando komo dos amigas kuando le demandi :

– Mama, deke nunka me kijites avlar de las relasyones entre hombres i mujeres ?

– Kerida, porke yo no se nada sovre el sex. Siempre estuve kazada !

Traduizido por Sharope blanco