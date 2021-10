In Varshever Ghetto is haynt joidesh nisn, escrito por Binem Heller, declamado por Hadassa Kestin.

Escuche los programas sobre literatura y cultura Yiddish registrados en la Biblioteca Pública Judía de Montreal, 1953-2005, oprima aquí.

Acerca de Binem Heller

Binem Heller fue un poeta y activista polaco. Nació en 1908 en Varsovia, y se convirtió en un trabajador de guantes a la edad de catorce años.

Surgió como líder de los poetas proletarios de Polonia, equivalente al Proletypen, con su primera colección, "Through the Bars", publicada en Łódź en 1930. De 1937 a 1939 vivió en Bélgica y París. Regresó a Varsovia, luego huyó a Bialystok ante los ejércitos nazis. Después de la invasión de la Unión Soviética, se refugió en Alma-Ata y en 1947 regresó a Polonia con la esperanza de participar en un renacimiento de su vida cultural judía. "Spring in Poland" apareció en 1950 y "Poems, 1932-1939", en 1956.

Luego se mudó a París y Bruselas, donde su poema de renuncia política, "Por desgracia, cómo destrozaron mi vida" causó una tormenta de controversia. Un año después hizo de Israel su hogar. Sus muchos trabajos posteriores incluyen "Nuevos poemas" (1964) y "Surgirán" (1984).

Binem Heller murió en Israel en 1998.