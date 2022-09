Malgrado las matansinas ke tuvieron lugar en diferentes sivdades del payis i ke kostaron la vida de 11 inosentes, Israel siempre sera kapache de venser el islam politiko i de areyevar kon pasensya sus konsikuensas. No es la primera vez ke el se topa enfrente de atentados de este djenero. Malorozamente no van a ser los dalkavos tanto ke los ekstremistos palestinianos endroktinados de sus rezin chikes a una inimista profonda del djudyo, no desparesera. Lo ke mos atriste en estas situasyones de dolyo, en despartes de la yaga nasyonala es el silensyo profundo de los politikos del oksidente. Kuando evenementos semejantes akontesen en Israel una grande partida de la komunidad internasyonala sovre todo sus komentatores politikos se kedan kaji mudos o aboltan la kara, lo ke prova sus aborresimyento de muestro payis, sus antisionizmo siempre bivo, el kual, oy dingunos no enyegan ke esto es el muevo antisemitizmo.

La dubyozita de este fenómeno de no poder bivir en pas kon los arabos palestinianos dezde un siglo i mas es ke kada vez ke Israel acheto durante las negosiasyones a azer konsesyones para alkansar a la paz el fue komprendido komo flako. Los palestinianos sovre estas situasyones nunka mankaron ni mankaran de kometer aktos de terrorizmo, lo ke les parese es ke ansina van a ganar la gerra kontra los djudyos. La istorya serkana prova el kontraryo, ma komo dar a entender esta realidad, es i será difisil.

Ademas los akordos de Avraam, el dalkavo enkontro en el Negev entre los ministros del eksteryor del Maroko, de Los Emirates, de Bahrain i del Ejipto kon la partisipasyon del sekretaryo de estado amerikano ke diskutyeron de una alianza a la manera de un chiko “Nato” kontra el Iran, metyendo los dirijentes palestinianos en pozisyon de inferyorita i de dezentereso enfrente de la opinión publika, los aze inyervar muncho. Pensando ke están peryendo el enteresso de la kavza palestiniana los indoktrinados del islam politiko miran de vengarsen en kometyendo aktos terroristikos. Es lo ke vemos en estos díyas antes de las fiestas relijyozas de las 3 relijiones monoteístas.

Oy, en la jeografiya de la Palestina del mandat inglez egziste kuatro djeneros de arabos ke se dizen palestinianos. A saver: los ke biven sovre la Otoridad Palestiniana, los de Gaza ke biven sovre el rejim del Hamas, los de Yerushalayim ke tienen kartas de identidad israeliana, los arabos israelianos, sivdadinos liberos. Kada djenero tiene sus spesifidades i sus enteresos ekonomikos diferentes. En munchas okazyones se oyen bozes diferentes de kada de eyas sovre Israel. Ma la mas importante koza ke los unise es la inimista a grados diferentes del djudyo. Kon muncha ipokriziya siertos de eyos se dizen no ser rasistos i ke keren bivir en paz kon Israel. Bien entendido los inyorentes de la kestyon palestiniana los kreen. Ma ay eksepsyones. Munchos de los sivdadinos muzulmanos, kristyanos i druzes de Israel son senseros i les gusta de bivir en un payis a mayoriya djudiya.

Muestro governo aktual mira de arestar la furya del terrorizmo en negosyando un djenero de kolavorasyon kon la Jordaniya, la Otoridad Palestiniana i el Egypto. Mira a ke el puevlo djudyo se arme, a ke las armas klandestinas de los arabos israelianos sean arekojidas, a ke la armada (Tsahal) ayuda la polisiya a entrar si es nesesaryo en todos los territoryos onde se suspecha ke se eskonden terroristos. Ke perkuren a eskabuyirmos de esta gangrena de la mizma manera ke vente anyos antes Ariel Sharon avia organizado una operasyon kon la kuala se vensyo el terrorizmo. Ma komo esta vez entre los terroristos uvo arabos israelianos me demando si la polisiya no se sentira en difikuldad de entrar en las moradas de los sivdadinos arabos visto ke esto es kontra las leyes del payis.

Uno de los remedyos de eskapar kon esta mueva intifada ke no poda ser malgrado todo efikatche, es de eliminar en kuandidad los terroristos palestinianos. Entonses las informasyones de manadero umana i elektroniko son importantes. Komo de detras de kada terroristo no se pode meter un polis, los espesialistos israelianos de la informasyon deven komo siempre akomodarse a las muevas teknikas elektronikas uzadaspor las organizasyones terroristas en ambezandosen de antes sus intisyones de aparejo de los atakos ke planifikaron. En kavzo de una persona sola, ke sin ser miembro de kualker organizasyon terrorista, dechiza de atakar en la kaye para kuchiyar a un pasante israeliano i si el mizmo es sivdadino israeliano es difisil de dechifrarlo a menos ke no sea konosido komo fondemantalisto muzulmano. Kale entender esto.

Ademas pensó ke la barbariya de estos terroristos no aze dinguna diferensya entre djudyo, muzulmano o kristyano, la prova es, los ke fueron matados la semana pasada en Bnei Brak eran kristyanos i djudyos, ansi a mozotros mos kaye solo de yorar las viktimas.