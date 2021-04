Muy interesante komo las personas puedyeron namorarsen de un artisto

(komo mas lo puedo yamar ?!!!!) komo Jean Michel Basquiat, i dar montantes astronomikos para lograr una de sus ovras !!! Es bueno si dospues de una expozision de sus pinturas (o lo ke son !) no vos entra dolor de kavesa o no vesh pesadillas en durmyendo la noche ! Para mi es demasyado trololo i leshos de todo modo de signifikasyon del arte ke es ermozura, el poder de una profunda emosyon, la expression de un sentimento sublimo, de bushkar i performar los dezeos humanos, reflektar el puevlo mizmo ! Es un produkto global i internasyonal sovre todo.

Kon todo esto, es vedra ke kon tiempo, komo en todos los ramos del arte los artistos tomaron kaminos aventurozos, mizmo peligrozos, para reflektar sus almas lo mas disturbadas, non satisfechas, sus miente pezgazamente influensada por las drogas, las negras frekuentasyones, familyas espedasadas

i otros faktores nefastos. Es vedra tambien ke "el ojo ve i la alma dezeya!" i a fuersa de kerer "ser komo un tal !" o "enrikerse presto !" "toman por la

kola" las ovras de un Dali, Picasso, Kandinsky etc... i tratan de krear un muevo stilo, lo mas sin kavesa ni kola ! Se olvidan ke estos maestros fueron los primeros... I, la vedra es ke lo mas de las personas sezudas toparan ke este arte ke se les eskudya es un lavoro de "idiotas" ma, por sedaka, no lo diran !!! Al kontraryo lo alavaran para ser interesantes, hombres de alta kultura, de gusto fino !!! Trataran o akseptaran de pagar montantes inkreyibles, fuera de toda logika para "ke se diga! ", para publikar sus rikezas... Vos demando.... Ken kijyera meter en frente de su nariz un tablo komo el de ariva i pagar milyones de Dolares en Christie's o otros lugares del mizmo kalibro para esto bueno.....Esta dezgrasya !.... Grasyas al Dio, yo NO ! No se kere dicho ke sus ovras se estan monstrando en los mas grandes muzeos del mundo... Kapak kayido !

Ayyyyyyyyyyy no eskapo ! En November 12, 2008, un tablo de Lars Ulrich SE VENDYO EN CHRITIE S por Madre miya bendicha ! 13.522.500,- DOLARES... i el rekor por un BASQUIAT fue en 1981 en SOTHEBY S - New York 14.600.000,- DOLARES....

Me esto ezmayando...... !!!! Travaron filmos, eskrivyeron livros, kompozaron poeziyas sovre este sinyor.... Yo no teniya oyido el nombre de la ochena maraviya del mundo fina en serka ! Agora ya me siento mas kultivada....

BESQUIAT....Un grande delinquante, hombre gay del sieklo pasado... (1960-1988) empeso a su edad chika a desinar Grafiti en los muros de New York.

Fue un grande talento artistiko del Neo-impressionizmo.

Se muryo a sus 27 anyos de una overdoza de heroin. Era un Afro Amerikano de Port-au-Prince en HAITI. Nasyo en Brooklyn-New York. Pormodo de sus orijinas avlava fluentamente el Fransez, el Espanyol i el Inglez.

Su padre lo echo de kaza, se kedo en las kayes... Formo una banda de Rock kon sus amigos i empeso a lavorar en un night club. Partisipo a unos movimientos artistikos i empeso a ser konosido.

Sus ovras neo-impressionistas tuvyeron un sukseso immenso en Manhattan, en Los-Angeles i en la Europa. Tuvo una kurta amistad kon la selebra Madonna en 1982 i dospues kon David Bowie.... Es konosido por lavorar ensima de sus ovras kon kostumes muy karas de ARMANI !!

El Magazin The New York Times lo lanso en su artikolo " Muevo Arte, Muevo Dinero, el Marketing de un Artisto Amerikano "

Kon todo esto... El heroin destruyo sus relasyones kon las personas a su deredor... Tento de kurarse en HAWAII sin sukseso. Es en su atelye de arte ke se injekto la overdoza ke lo iva arrankar de este mundo...

So idolo era Andy Warhol. Un artisto muy konosido de la mizma epoka de el. Tuvyeron una grande amistad endjuntos ma malgrado su immensa fama en sus serklos, Warhol era muy selozo i kuando se muryo en supito de la arritmia de su korason en 1987, Baquiat peryo kuaji su equilibro i kontinuo de drogarse fina la d'alkavo injeksyon.