AD HA NETSAH….

2 muertos i 17 firyidos… Un otobus fue attakado por terroristas armados….

Un rabbi fue aharvado en su kaza, se muryo en el hospital…. Una mujer fue arrondjada embasho i firyida de negra manera en todo su puerpo…. Un pleto en la Universitad kosto la vida de 3 mansevos judyos ke no puedyeron defendersen pormodo ke los mallogrados teniyan kuchiyos…. Mas i mas kada dia… En las Gazetas, en la TV, en el mundo entero… No ay eskapasyon ! Antisemitizmo fulgurante ke marko el anyo 2019 i parese ke al lugar de kalmarse se va mas envenimar en 2020 i los anyos ke sukseden…. Ke va afitar ? Un otro holocausto, el Di-o ke no mos trayga…. I esta vez sera una guerra entre Israel i sus enemigos porke dingunos kontan akseptar de ser matados komo los kodreros… Konosemos las konsekuensyas i esto mas NUNKA va afitar….

No solo antisemitizmo lo ke ay…. Son guerras….Son movimientos de los… de las… operasyones ke se dizen operasyones por no pronunsiar el biervo guerra ! Rebelliones, insendiar las kayes los sentros, los almasenes, los koches, todo modo de vandalizmo, las personas no puedyendo mas akseptar indjustisyas, problemes ekonomikos i lo karo ke son los produktos, el odyo de la gente a los ke no son de sus relijion, los relijyozos mas en mas en el poder, la demokrasiya peryendo sus valores…. Un mundo deshando las personas pesimistas i dezganadas de vedra….

No embarassa… No es muevo para muestro puevlo de ser persiguido, ekspulsado,

menasado, arrondjado, assasinado ! Mas mos enfuerteseremos !

[No avlo del todo del trokamiento del klima ke se englute lo vedre i lo seko, kavza dolyos, povressa, insertitud, anxietad, derroka kazas i hogares…. la ambre i la muerte de las personas i de los animales… I ay gente ke keren kreaturas !!!]

Esto mos ambeza la valor ke tiene muestra unika tierra ke mos keren kitar… Eretz Israel…. La dulse… La libre ! Kon su vida a nada komparavle ! Ande se respira la kayntor verdad…. Ma kon la frente alta, kon el orgulyo de tener el payis el mas chiko i el mas GRANDE, el mas amado por su puevlo. El mas valorozo… Porke muestros destinos son atados !

Kualo

no ariyan los puevlos del mundo si se sintiyan en peligro de peryer sus payis… Komo atakariyan … Ke guerras ferroses ivan a empesar… Ni un momento no pensan en ke estado se topa Israel !!! Saven ke estamos enserklados de enemigos ke djuraron de bever muestra sangre… No les aze ni friyo ni kalor !…. Toman el partido de estos terroristos sanguinaryos kontra la unika demokrasiya verdadera de la rejyon. Un payis digno de este nombre ande todos son iguales i ande se respekta los derechos humanos ! Ande no ay indjustisya i ande ay manko korrupsyon ke en kualker payis. Un payis de Ley ande se tiene de lavorar dopyo para reushir ! I se reushe !

Se logro un paradizo de las piedras, de las balsas i de las arenas ke la inchiyan.. Kon mosquitos i serpientes….. Agora la keren pronta para eyos, para destruyirla kon sus suzyedad, sus haraganut i sus kavesa de tiralanya ! Para ke kaminen en eya sus hombres ke dan espanto de ver, sus kreaturas mokozas, sus mujeres tapadas kon

pies suzyos i enteras sudando… Ke te miran komo akeya vaka, kon ojos vaziyos, espantozos ! Ande un kuchiyo te matara al momento ke te asperas lo manko ande yevaran de fuersa una ijika de 7 anyos para kazarla kon uno de 50 ! Ande mataran la manseva porke miro o se topo kon un manseviko de su edad…

El Di-o ke no mos mostre horas pretas… AMEN !

