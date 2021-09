En mi eskrita de la semana pasada miri de esplikar la ipokrizia de los dirijentes del Fatah i de su kapo Abbas, de su medya sosyala i de los siertos sirkolos influentes palestinianos enverso Israel. De una parte eyoz miran de kolavorar en kestyones de seguridad, de la otra miran a akuzar Israel de todo modo del mal del Medyo- Oriente, de rebasharlo en la medya sosyala i las organizasyones internasyonalas. I mizmo de afirmar ke el sionismo es un jinero de rasizmo.

A mi umilde opinyon, egziste muncho mas inimista de la parte de Gaza kontrolada por el Hamas. El yerro istoriko fue de vazyar de la prezensya israeliana esta banda al bodre de la mar i dechar a ke el Hamas kon su ideolojia fundemantalista muzulmana se apatrone del lugar. Yerro fue de kreer ke esto permetera a dezunir la Otoridad Palestiniana del Hamas i del Djihad Islamiko. En realita oy no egziste una unyon politika entre las tres partes, ma esto no kere dizir ke no se unirán para kombatir Israel. Israel peryo ansi su posibilita de poder un dia entregar kon el ayudo de Los Estados Unidos los dos milyones de puevlo biviendo en esta banda, al Ayifto. Es verdad ke Sadat avia refuzado a Begin de enkargarse de estos palestinianos visto ke internamente tenia bastante dolor de kavesa kon Los Ermanos Muzulmanos en akea epoka. Pekado ke este líder korajozo fue matado por esta ‘ermanda’ grande inimiga de Israel onde su doktrina rejise el Hamas.

La situasyon aktuala es klara, kada nada nada, los palestinianos de Gaza atakan kon balones los teritoryos del sud de Israel i miran de danyar la natura de los lugares vizinos de la banda o de echar miles de raketas o misiles enriva de Israel en el solo buto de arepelar dinero del Katar o de dar le el maksimo de fastidyo. Ni la UNRWA ni los euros de los payizes Evropeos no les abasto a fraguar túneles para arevatar israelianos, a un, ke estos ayudos eran i son destinados para el puevlo . Ademas no pasa dia ke no menasan de entrar en konflikto si Israel no les abastese agua, elektrisita i petrol. En kurto, un verdadero parazit i sekatura de kavesa para muestro payis ke sus dirijentes no saven, a mi avizo kualo azer.

En una resente entrevista kon la televizyon iranyana el gadol del buro politiko del Hamas Ismail Haniyeh konto sovre la seduta ke tuvo kon el sekretaryo jeneral del Hezbollah Hasan Nasrallah, durante la kuala el pretendyo ke la ‘nasyon araba’ se esta aprontando den dia en dia para el proyekto de la liberasyon de la Palestina i ke la stratejiya de ‘ayudo’ se konvertisyo en una ‘alianza de haveransya’ entre el Hezbollah i el Hamas.

En realita lo ke se entiende de ‘nasyon’ es nada mas de una alianza entre grupos teroristos arabos i los guardyanos revolusyanaryos iranyanos. Eyos dizen aparejarsen a una gerra jeneral kon Israel i Los Estados Unidos i ansi miran aktualmente a galvanizar los miembros del Hezbollah ke se topan en situasyon mala en el Libano.

Ma se están alvidando ke antes de todo los problemas de los puevlos biviendo en Gaza, Libano, Siria, Irak, Iran i el Yemen (entre otros) achakes de sus difikulades de kada dia, la lucha ke yevan kontra la ambyertura, la provredad i la korrupsyon los decha sin reflo i los impide de pensar a ir a azer la gerra afuera de sus payizes. Ma el fakto ke los Talibanes i sus sosyos fondemantalistos komo el Kaida, Daech, Isis i mas se glorifikan en estos días de aver ganado la gerra kontra Los Estados Unidos en Afganistan pode ser le dará koraje al Hamas a no mentener la situasyon de tregua i de atakar supito Israel kon misiles kada ves mas presizos.

Es verdad ke Tsahal esta pronto a defender el payis ma su preokupasyon aktuala la mas importante es el Iran. Espesialmente después de la kayida de Kabul la kapitala afgana en manos de los teroristos sunitos los kualos en arebiviendosen poden kavzar muncho danyo en el Medyo- Oriente i dar koraje al Iran i sus proksis i deke no al Hamas de azer malda a la uma israeliana. Los Talibanes puros islamistos en poko tiempo si se arezyan politikamente i empesan a ser frekuentados por los Rusos i los Kinezos ay munchas probabilitades ke poden mandar las armas amerikanas ke les kedo en sus posesión a los inimigos de Israel, koza ke será un otro grano para el.

El estado trajiko ke se kreyo después de la fuyetina de la armada amerikana del Afganistan mos krea un sentimiento preokupante a mozos israelianos, es ke la alianza ke tenemos kon Los Estados Unidos i las promesas de sus konsekutivos governos asigurandomos muestra defensya es realista? Bivir i ver, ma entremientes el governo israeliano komo un buenacho ke no se deche enganyar i ke mire a topar remedyos nuevos para defenderse, todo en no alvilando la banda de Gaza, problem a reglar kon kalmo, injenyozita i determinasyon.

Selim Salti

Fuente: BÜLTEN de los turkanos de Israel – turkisrael.org.il