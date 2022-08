En fin a Estanbol ya vino enverano. El mez de junyo paso kon ayres i luvyas, mozos los kampanyeros, mos estavamos keshando ke el envarano no esta muy famozo, la mar yelada, las nochadas freskas, ke desho ke tomo. Ağora ay unos kuantos diyas ke esta muncha kalor i por siguro mos estamos keshando de la kayentor. Kontentar al benadam no es fasil.

El covid se arebivyo de muevo, no ay kaza ke no estan hazinos. Malgrado todo los restorantes i los kafes yenos, las plajes no se kere dicho, konseres, teatros todo ya empeso de muevo. Todos sin maskas i yo mezmo. El dyo ke mos eskape de esta pandemiya una ora mas antes.

Los konosidos kuando me ven, de vista me demandan “teatro no ay”? la verdad dizere ya me eskarinyi de la shena, de las provas i siguro de las palmas. La shena es una pasyon ke no se puede dar a entender. Dizyendo shena me vino al tino la vida de HANNA ROVİNA ke la djugimos atras unos kuantos anyos.

Hanna nasyo en 1889 en un kazal nombrado Barzino en Rusiya. İja de una famiya muy relijyoza. Eya era una buena eleva en la eskola, komo konosiya el yidish i el ebreo, para ganar on poko de paras dospues de la eskola dava lisyones a syertos elevos. Kuando eskapo la eskola se fue a Varshova i se izo profesora de una kresh de kriaturas. Esto turo fin ke un diya topo en su meza una letra de NAHUM TSAMAH.

NAHUM TSAMAH, teniya pretansyones de fondar un teatro en Moskova. Hanna en la kresh, metiya en shena djugos de kriaturas i eya djugava mezmo. Nahum la vido djugar i kijo kolaborar kon eya, le mando una letra dizyendo ke la kere ver. Hanna emprimero se mareyo, ma deve de ser ke teniya la amor de teatro aryento el korason, de vista se fue a verlo a Nahum Tsamah.

Apenas se konosyeron empesaron a azer planos de avrir un teatro en Moskova i meter en shena syertos djugos. De vista partyeron para Moskova.

Los planos i las iluzyones malorozamente kayo al pozo. Empeso la primera gerra mondial, detras la revolusyon Bolshevik (1917) la gerra interior de Rusia, la mizerya, provedad, ambyertura…..

Ma eyos komo eran muy idealistos no se demoralizaron nunka. Mezmo ke munchas noches se echaron ambyertos, kontinuaron a lavorar i a adelantar el teatro de sus iluzyones HABİMA.

Los primeros tyempos no estavan muy reushidos. En el anyo 1920 desidaron de djugar la pyesa DİBBUK, eskrita por Salamon Rapaport. DİBBUK es la mas popular pyesa de el teatro yiddish, Hanna tomo el rolo LEA, lo djugo tan ermozo a la fin los ekspektadores, antuzyazmados se alevantan en pyes i dan palmas mas de 15 puntos. Kreyo para una artista no ay mijor de esta ora.

Hanna este rolo lo djugo mas de 1000 vezes. Kuando le demandavan:

“no te enfasyates de djugar este rolo ?”

Eya les respondiya:

“ puedeser ke el rolo es mizmo ma los ekspektadores son diferentes” es este rolo ke me izo a mi HANNA ROVİNA.

El anyo 1928 dyeron desizyon de azer aliya a Erets Yisrael. Eya i su grupo estavan orozos i kontentes ke HABİMA esta en su patriya.

Hanna kazo kon un poeta komunisto nombrado ALEXANDER PEN, a los 45 anyos tuvo una ija, nasida noche de tu bişvat (hag a ilanot)i la nombraron İLANA. Eya estuvo en shena fin los 80 anyos. Ma los anyos de alkavo no estava podyendo tener en tino los textos, estava hazina, kon dolores i byen vyeja. El 4 febrero de el anyo 1969 en su kaza de Ra’anana serro sus ojos eternalmente. En la seremoniya estavan, todos los djugadores de el teatro Habima, su kerida ija İlana, sus ekspektadores i el primo ministro de akel tyempo MENAHEM BEGİN.

Eya muryo ma su titro “LA FİRST LADY DE ERETS İSRAEL. Nunka no muryo.

Forti Barokas

Fuente: turkisrael.org.il