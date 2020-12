Diario Judío México - Kontar konsejas no es fasil, ma malgrado todo la djente se esforsan en eskojendo sus biervos a mirar de azer riyir el de en frente. Los efektos de los biervos krean una kuryozita en la persona ke los siente i ke la aze riyir , porke topa la konsejika savroza . Meldar schakaikas es diferente i no dan el mizmo efekto de las ke son kontadas. La entonasyon de los biervos eskuchados, da otra fuersa i savor a la konseja. Malgrado esto munchos eskrivanos arekojen o kriyaen konsejas i las publikan.

A mi, siempre me gusto en mi chikes de oyir i deskuvrir kuentos en la sivdad en la kuala nasi, en Estambol komo las konsejas de Djoha, «el Nasrettin Hoca djudyo», de «Temel», el marinero de orijin laz orijinaryo i abitante del norte de la Anatolia. Entre los ke arekoji ay ke son famozos i ke me gustaron tanto ke no me los olvidi. Vos kero dar aki un kuento imortal a saver:

La konseja del syego i del paralitiko tomado de Lichtenberg, ke Freud lo ajusto en uno de sus livros intitolado ‘’el biervo del esprito’’ .

‘-Komo estas? le demanda el syego al paralitiko

‘-Komo me ves, le responde el paralitiko.

Kon los anyos me rendi kuento ke los livros de konsejikas no son en realita livros ke se meldan en una vez, porke komo se dize, muncho miel da enguyos i agruras. Pormo de esto, el livro de konsejas se deve meldar avagar avagar sin primura. Unas kuantas de eyas kada ves, ansina konsumir kon mezura i tomar plazer para kontarlas. El umor mos da la fakuldad de olvidar las estrechuras del dia, en establisiendo joya i sonrisa a la kompaniya en la kuala mos topamos.

Vinyendo al umor israelí, egzamini ke este payis todo en siendo chiko, tiene un kampo bastante grande de punta de vista kultural ke no se asemeja a los otros payizes de su vizindado. La identidad del Israeliano es una meskla de munchas diferentes kulturas. En muestro tiempo biven djudios ke vinieron de diferentes orizones: polonezos, rusos, aljerianos, marokanos, tunizyanos, yemenitos, ejipsyanos, rumanos, italyanos, amerikanos, fransezes, espanyoles, etyopyanos, inglezes, almanes, kanadyenes, sud-afrikanos, gregos, turkos, arjentinos, kinezos, búlgaros i de payizes ke yo no se. Ansi de ver tantos payizes kon tantas orijinas diferentes a los kualos los djudios se egzilaron mos afirma ke esta uma se enkontra en todas las partes del mundo. Ma después ke Israel fue kreado, milyones de eyos se establisieron en su seno. Achakes del aksento ebreo de los olim , los sabras se burlan de eyos todo el tiempo, mizmo kuando están enjuntos. Munchas shakaikas egzisten i kada dia ke pasa se kreyan muevas. Ansi vos kontare aki abasho unas kuantas konsejas ke son istorikas, i ke despareseran kon el tiempo.

En una de las estasyones de Mea Shearim en Yerushalayim se suven al otobus una mujer i su ijo chiko. La madre le avla en yidish ma el ijo le responde en ebreo. La madre kontinua a repetar en yidish lo ke le disho antes i se aze de la ke no entiende en ebreo, para ke el ijo le responda en su lingua. Un pasajero se aserka i inyervado le dize a la madre –‘Ma deke obligas este chiko a ke avle yidish? -‘Para ke no se olvide ke ez djudio’, responde la mujer.

Moshe estava furyozo, aze una ora ke aspera en la kola en la banka, i dainda su torno no esta para vinir. Se torna a su mujer i le grita: –‘ Detesto de asperar! Me vo, tengo la intisyon de matar a Ben Gurion! ‘ Una ora después torna a la banka kon la kara triste onde su mujer asperando en la kola le pregunta –‘Ke se paso? Nada, aya la kola estava mizmo mas larga.’

Un delegado de la Ajensia Djudia ke se topo en la Rusia renkontra un kandidado a la imigrasyon i le pregunta sus motivasyones –‘La mezada no te konviene? Oh no, no me puedo kesharme.’

–‘El lavoro te viene penivle? Oh no,no me puedo kesharme.

–‘El apartamento no esta konfortable? Oh no,no me puedo kesharme’

–‘Entonses de ke keres emigrar a Israel? Oh, a lo manko aya la persona se puede keshar!

Durante la gerra del Golfo sovre una alarma, la noche los vizinos se toparon en el mizmo miklat(abrigo). Uno de entre eyos se rendyo kuento ke se olvido de tomar sus dientes postidos. –‘ Adyo me olvidi los dientes, ire i suvire para tomarlos’ disho i justo ke estava indose un vizino burlozo lo aferra del braso i le dize:-‘ombre de ke los nesesitas? Te parese ke van a echarte sandwiches?

Un shofer de otobus israeliano i un rabbay (haham) se murieron en el mizmo dia. Una ves ke el djuzgo de los sielos los egzamino, el shofer fue al punto achetado al ganeden, por kontra el haham devia asperar. El se sintyo ofensado: –‘Konosko a este shofer, el no es del todo relijiozo, entonses ke yo di kada dia lesyones de Talmud devo asperar?!’ Tienes razon i es justo, le respondyo el anjelo, kon la diferensia ke kuando tu ambezavas endurmiyas los elevos, entonses ke kuando el shofer konduiziya su bus, todo el mundo orasyonava en diziendo la shema!’

Ansi eskapo mi eskrito i vos oguro keridas lektoras i keridos lektores siempre alegría i paz en los korasones.

Kontados por el Dr. Selim Salti

en un ermozo Judeo Espanyol,

koza rara de vedra en muestros diyas….

Sharope blanco

