Diario Judío México - Chers amis et adhérents,

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris cette semaine la disparition de trois figures de notre monde judéo-espagnol : le Pr Haïm Vidal-Sephiha, inlassable promoteur du djudezmo et fondateur de la chaire judéo-espagnole à la Sorbonne, le Pr Henri Nahum, professeur émérite de la Faculté de médecine de Paris et historien des Juifs de Smyrne et Jo Amiel, auteur notamment de La rafle, Les temps du siècle et père de notre amie Lise Gutmann.

Le temps est au recueillement et nous adressons à leurs familles nos sincères condoléances et nos affectueuses pensées. Notre revue Kaminando i Avlando ne manquera pas de leur rendra hommage.

En pas ke deskansen. Mas por dingunos no !