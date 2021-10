Estava pronto para eskrivir mi artikolo. I embiyi a mi patrona Karen 6 fotografias dizyendo ke puede emplear 4 deas de esta manera. I me respondyo, no tengo mas lugar. No se kualo azer. Ma va eskrivir komo devia de azer. Kada anyo me vo a esta fiesta de arte ke se realiza en un lugar de ekspozisiones ke se topa serka de mi kaza. I un diya de fin de semana sin araba me vo i en dos o tres oras puedo vijitar la mas grande partida de las galerias. Este anyo lo organizaron en Hasköy en el lugar ke se topava “La tersane (ande se aze la konstruksyon de los vapores) de la Kuerna de Oro”. Este lugar fue restorado i kreo ke va ser empleada para las okaziones artistikas. Este anyo estan realizando esta aktivitad por la 16ena vez. Kuando empesaron el evenimiento tenia un aspekto mas nasional; ma kreo ke agora se izo mas internasional. Ay artistos i galerias de las kuatro partes del mundo. De los Estados Unidos, de la Korea, de la Espanya, de la Fransia, de la Alemanya, de la Ingletiera, mizmo ay artistos de la Armenia ke partisipan kon una galeria ke se topa en Estanbol.

Diya de shabat no me plaze emplear la araba porke ay un trafik terivle en Estanbol. No me plaze tomar mizmo un taksi. De toda manera, oy en diya no es mizmo muy fasil de pueder topar un taksi. I diya de alhad me alevanti presto para ir a Hasköy ande se topa la Tersane vyeja restorada. Estava pronto a las mueve. I dishe ke devo de mirar al internet para ver a ke oras empesa. I malorozamente vide ke estava empesando a las 11.00. Viniendo a Hasköy, un trafik muy kargado. Todos se estan indo al Contemporary Istanbul. Despues de la Corona kreo ke es por la primera vez ke vide una djentoria asemejante. Un lugar para parkar las arabas. Kreo ke devia de resivir mas de 1.000 arabas. A la fin alkansi de entrar. El presyo de la entrada era serka de 20 dolares i miles de personas estavan prontos para pagar i entrar.

Kuando empesi a vijitar me sinti un poko inyorente porke voz djuro ke l’Arte troko de aparisyon. Tengo en kaza un alay de tablos. Ma kreo ke mis kreaturas van a tener problemes, kuando va vinir la ora para desbarasarsen de estas kozas vyejas. Komo los pintores no son Degas o Da Vinci, dingun palyaruhadji (eskidji) va kerer merkar estos tablos.

En la guerta avia dos estatuas; si se dize estatuas; la primera echa kon kuernos de kodreros o de kavras, i la segunda kon kranos de personas kon dimensyones mas chikas. En las salas avia munchas ovras de tekstiles i un alay de tapetes. Syertos pintados ensima de un tapet, syertos teshados komo pensaron, i syertos realizados ensima de tapetes vyejos.

Ya avia mizmo en papel arrugado echo de metal. Una statua de un ombre de forma kare. El ombre kon su kravata. Un kuadro i aryentro un polvo preto komo polvo de kimur. Puedeser ke pensaron muncho para realizar esto; ma no se si ay bastantes personas ke van a merkar ovras asemejantes para meter a sus ofisios o a las paredes de sus kazas.. Ya avia dainda syertos tablos tradisyonales. Ma la mas grande partida era el reflekto de una idea fantastika.

Paseyi serka de tres oras en estas salas. Lo mas emportante para mi fue la esperansa para el futuro de la djente, la mas grande partida mansevos, ke estavan vijitando. Tenemos dainda un futuro kon abondansa. I este fue un kavzo ke augmento mi moral.

Espero ke este lugar va ser un lugar de esperansa para el futuro de muestra sivdad i de muestro payiz.