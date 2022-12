Ir al charshi es una de mis aktividades ke me okupi, i me enkargi desde ke bivia en la diáspora i más tarde después de aresentarme en Israel. En general yo me meto a merkar para mi familia.. Tambien merkar en un charshi a vezes me da la oportunidad de pasar tiempo kon mis amigas . Es komo una kupa de kafé, es komo una sereza sovre el pastel. Puedemos apaniar i oyir de la amigas las ultimas novitades del radio , de los journales , ke no somos kaspachi de aresivir en estando okupados kon el lavoro i muestros echos afuera de kaza i otras responsibilidades.

Kaji ir me al charshi me arrebive i me alegra. Es un divertimyento . Ma ay i tiempos ke esto abatida o batirosa , i si mi día aparese sin savor, bushko de ir me al merkado, de ver merkansia kon todas sus kolores, las vestiamientas, los kalzados, los komestibles i la vista de artíkulos alimentarios apostados dentro de los karros del “Super” ,i el “Mall” Es para mi una posibilidad de trokar de umor, de arebivirme.

En premiero vos avlere kualo es el bakal , el Supermarket”, kualo es el “mall” ,kualo es el“Hypermarket’ ??? en tiempos antikas i komo eyos se developaron en el pasado fina oy.

Uno de los ejemplos más tempranos de las áreas de charshis públikos viene de Roma antigua, en foros en donde los merkaderos azian echos i fueron lokalizados. El merkado de Trajan fue konstruido probablemente alrededor del CE 100-110, penso para ser el más viejo sentro de kompras del mundo . El bazar magnífiko de Estambul fue konstruido en el désimo sinko siglo i sigue siendo uno de los sentros de kompras kubiertos más grandes del mundo, kon más de 58 kalles i 4.000 tiendas. El bazar magnífiko de Tehran kubierto también tiene una historia muy larga i yo personalmente lo konosko. Las zona de merkados kontinualmente okupada más vieja del mundo es probable esta de Chester en Angletera. Datando por lo menos del désimotres siglo, éstos kuvrieron tiendas kontenidas kon vestiamente, artikolos de konstruktion, kalzados, almentationes i demesmo komodidades para los komersiantes en varios niveles.

Del bakal asta oy el supermerkado paso mucho tiempo. Savemos ke el “Super” de oy es una tienda del autoservisio, mos ofrese una variedad de produktos de alimentos i de kaza, es mas grande i tiene un mas grande selektion ke de un bakal del vizindado i mas chiko ke el hypermarket.

Fue mi mazal kuando durante uno de akeos dias malos kuando me areselava i no tenia gana de ir me al “Super”, kuando fue abatida , kansa i sin gana de vistirme i ir me azer empleyos, mi vizina me avrio los ojos i me konsejo de dar la mano al Internet, de decharme kaminarme kon en el mundo i de akomplir mi deseos de azer empleyos de diversos manieras.

Ma kualo es el INTERNET,???? .Es vero, el Internet es un charshi avierto 7 dias por semana i 365 dias. Es muy raro de ekontrar kualker market ke es avierto ronda la ora. El Internet da la libertad de azer empleyos en akordo de sus proprio pasos , komo le konviene , sin salir de kaza.

Ma kualo se merka kon el INERNET????

En merkando artikolos kon el Internet, te topas en kaza, asentada en frente de la komputadora, no ay para el „Supermrket“ de entrar en kolas largas ke una persona tiene de suportar. Solo para eskosher o merkar las merkansia. kon el Internet se deve azer klik kon el „raton“ de la komputadora, eskrivir el teksto de la ropa i kozas ke se keren merkar en el teklado o imprimir la lista .Muy simple .Esto akurta las manieras malos de meterse en la position en una kola del Super, i solo asperar. Kada Internet es ekipado kon unikas manieras i metodas de merkar i sistemas de pagar kon una karta de kredit.

Kuando topi el Internet , kuando lo apani , pensi de trokar el provider. Pero no estuve kompletamente sigura komo merkar artikoles , ken es el mas bueno provider o ke es la diferensia entre broadband, kabel o WLAN.

Un día, en uno de mis deseos de „ azer entrar el muevo i echar el viejo’, dezidí de espartirme del tendjere “Leonardo” ke yo kulani i ke izo para mi su lavoro en el pasado, para gizar i guadrar la komida kayente Sin embargo, despues de diferentes tentativas, yo sólo no podía enkontrar un merkado ke vendia artíkulos komo kaserolas modernas. komo “Wundertopf” o “Pressure cooker”.La vez pasada ke yo avia entrado en kontakto kon estos objetosespesiales bivia en el kibbutz. A mi boda, dónde literalmente kada uno de los resin kasados i yo inkluso, resivimos un tendjere komo regalo de boda. Kuando salimos del kibbutz tuvimos en muestra kaza un mupak ke fue privado kon elementos nesesarios para mosotros, komo chinis, platos para komer i servir , diferentes utensilios i tendjeres de varios granduras, formas, materiales i kalidades . Komo no pensi asta agora de trokarlos, no era kapatchi de enkontrar la manera de akomplier mi deseo.

Vino la buena ora…

Un dia soleado demanyanika , me desperté temprano, me asenti en frente de la komputadora, del teléfono, kargada de la karta de crédito i ize todo eksaktamente komo me ensegnio mi visina, para merkar kon en Internet. Adjabi “raz gile “ todo terminó, siendo era un prosedura bastante simple, devo dezir.

Sin embargo , poko me di kuento de ke la diversión estava a punto de ampesar! Imediatamente dentro de los primeros 20 segundos de azer la komanda, resiví una email de felisitasión, anunsiando en letras mayúskulas ke yo so la ORGULLOSA PROPIETARIA DE UN TENDJERE Clásiko i 30 segundos más tarde vino otra email ke me disho ke en poko de tiempo devia resivir la information , kuando iva ser la yegada de la kaserola. . La siguiente information vino kon las palavras «LA KASEROLA fue EXPEDIDA» ¡Otra notifikatión devista vino anonsando ke la vida mia va trokar i volver de ke la cazerola va ayegar. A partir de entonses mi email se incho kon instruktiones komo usar la kanserola . La manera de komunikasión pusho en kantidad de emotión i isteria!

Kon resivir otras semejantes email, yo avia ampesando de sententir me sin solup i todos en kaza avian asperando a la kaserola i pronto todos en muestra kaza deseando ver la kara del paketo.

Después salio de la kompotudera la voz de un narrador preguntando sovre mi lokation i una segunda mail :” En ke payis bives???” . Le dishe «Israel» i ekspliki repetidamente los próksimos minutos donde «Haifa/Israel» se enkuentra. La voz fue en akordo i satisfecha i mesmo me dicho “grasias”

Tomi un profundo respiró deke agora pasaron los tres días prometidos i todavía esto asperando el arrivo del paketo.

A la fin vino el tresiem día desde el último anunsio de la posta elektróniko ke devo resivir el paketo. Siguro arivo , pero el kontenía sólo el kapak.

Kualo akontesio ???? Es ke mi tendjere i el kapak no son sufisientemente inteligente para enkontrar se el uno kon el otro, ¿No se plazeron ?? Se pelearon los dos o se perdieron en el mundo del Internet????